В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов

Фото: пресс-служба Московского областного отделения «Единой России»
В Московской области проживает около 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России» и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты, активисты партии и молодогвардейцы поздравляют и благодарят ветеранов в этот День Великой Победы.
В рамках этой инициативы Игорь Брынцалов и глава балашихинского отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретились с ветераном Александром Золотовым, который вел боевые действия во время войны и продолжал служить после ее окончания. Брынцалов отметил важность исторического вклада ветеранов и их преданность Родине.
По всей области проводятся аналогичные мероприятия. В Мытищах активисты «Единой России» под руководством секретаря местного отделения Юлии Купецкой поздравили ветеранов Наталию Беликову и Софию Мелентьеву. В честь этого праздника устроили концерт с участием актеров театра «Огниво», чтобы поддержать героических ветеранов.
София Мелентьева, которая прошла боевой путь через Европу, и Наталия Беликова, которая вместе со своим мужем служила во время войны, получили заслуженные награды и признание за свой вклад в Победу.
Празднование Дня Победы продолжается в других городах, включая Щелково и Павлово-Посадский. Здесь тоже проводятся торжества с участием ветеранов и выступлений местных артистов. Все эти мероприятия напоминают о важности и ценности памяти о Победе и о том, как важно передавать исторический опыт будущим поколениям.
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«Для меня каждая наша встреча – великая честь и большая радость. Вместе с боевыми товарищами Александр Григорьевич прошагал суровыми тропами войны. Принимал участие в обороне Москвы и освобождал Европу. По его воспоминаниям написано множество статей. Они пропитаны отвагой, мудростью и беззаветной любовью к Родине. Для всех нас – это не просто ценные исторические факты – это урок долга и чести», — заявил Брынцалов.
По всей области проводятся аналогичные мероприятия. В Мытищах активисты «Единой России» под руководством секретаря местного отделения Юлии Купецкой поздравили ветеранов Наталию Беликову и Софию Мелентьеву. В честь этого праздника устроили концерт с участием актеров театра «Огниво», чтобы поддержать героических ветеранов.
София Мелентьева, которая прошла боевой путь через Европу, и Наталия Беликова, которая вместе со своим мужем служила во время войны, получили заслуженные награды и признание за свой вклад в Победу.
Празднование Дня Победы продолжается в других городах, включая Щелково и Павлово-Посадский. Здесь тоже проводятся торжества с участием ветеранов и выступлений местных артистов. Все эти мероприятия напоминают о важности и ценности памяти о Победе и о том, как важно передавать исторический опыт будущим поколениям.
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Артем Кузьмин