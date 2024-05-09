В Подмосковье «Единая Россия» принимает участие в парадах у домов ветеранов

В Московской области проживает около 700 фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России» и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты, активисты партии и молодогвардейцы поздравляют и благодарят ветеранов в этот День Великой Победы.