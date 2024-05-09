В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню из-за советской символики

Фото: iStock/alekc79
В Киеве полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко к Вечному огню из-за советской символики и составила на нее административный протокол. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что за пенсионерку заступились прохожие, но полицейские игнорировали их просьбы отпустить её. Сотрудники заявили, что она не первый год приходит с советской символикой. Они пригрозили отвезти ее в Печерское управление полиции, если она не снимет пилотку.
Сообщается, что она представляла организацию «Всеукраинский союз советских офицеров». Отмечается, что вместе с женщиной остановили мужчину в форме СССР. Его потребовали снять пилотку, но позже мужчина надел ее снова.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО
Сообщается, что она представляла организацию «Всеукраинский союз советских офицеров». Отмечается, что вместе с женщиной остановили мужчину в форме СССР. Его потребовали снять пилотку, но позже мужчина надел ее снова.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО
Дарья Осипова