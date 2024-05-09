Стало известно, что сделали российские военные в День Победы

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские военные освободили Уманское в боях под Авдеевкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что бойцы 114-й бригады Первого армейского корпуса установили флаг над поселком.
Ранее ВС РФ прорвали оборону украинских войск в центре населенного пункта Нетайлово в ДНР. Российские войска заняли несколько зданий, в том числе школу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Самая угрожающая ситуация»: Командир ВСУ сделал страшное признание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украина опасается наступления ВС РФ на Харьков после заявления Кадырова
Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины
Украинский генерал испугался опасного маневра России
Ранее ВС РФ прорвали оборону украинских войск в центре населенного пункта Нетайлово в ДНР. Российские войска заняли несколько зданий, в том числе школу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Самая угрожающая ситуация»: Командир ВСУ сделал страшное признание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украина опасается наступления ВС РФ на Харьков после заявления Кадырова
Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины
Украинский генерал испугался опасного маневра России
Дарья Осипова