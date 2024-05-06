День радио в России 7 мая: история, традиции, интересные факты

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7 мая в России ежегодно отмечается день Радио. Праздник отмечают не только работники разных отраслей связи и сотрудники радиостанций, но и те, кто часто слушает приёмник. Об истории торжества и интересных фактах, расскажет редакция «Радио 1».
День радио в 2024 году: история праздника
Попов продолжал работать над усовершенствованием аппарата, и вскоре передача сигнала увеличилась до 250 метров. Радиограмма состояла всего из двух слов: «Генрих Герц». Таким образом Попов отдал дань уважения своему коллеге — немецкому физику Герцу, научно доказавшему существование электромагнитных волн.
Разработка русского физика и электротехника легла в основу аппаратуры радиосвязи первого поколения и была признана памятником науки и техники. В 1945-м году в стране проходило широкое празднование 50-летия радио. Именно тогда власти приняли решение считать Днем радио 7 мая.
День радио: как отмечать
В современном мире радиоволны используется во многих сферах жизни: телевидении, медицине, навигации, сотовой связи и т.д. Поэтому праздник, посвященный радио, могут отмечать работники радио и телевещания, связисты, преподаватели и выпускники профильных вузов, производители радиотехники, а также все радиолюбители.
Как правило, в этот день устраиваются праздничные мероприятия на радиостанциях. Сотрудники принимают поздравления от коллег и руководства, награждаются грамотами. Торжественные мероприятия 7 мая проходят у бюста Попова на территории вуза МФТИ в Санкт-Петербурге.
День радио в 2024 году: интересные факты
Радио в стране слушает каждый второй россиянин. Такие данные получены в результате исследования ВЦИОМа. Наиболее популярными среди слушателей являются развлекательные и музыкальные программы.
В 1900 году, благодаря радио, были спасены 27 рыбаков. Тогда Александр Попов наладил 47 километров радиолинии от острова Гогланд. По этой линии ледоколу «Ермак» была передана радиограмма с приказом спасти унесенных на льдине рыбаков.
Первое в мире политическое событие, переданное по радио, связано с Россией. В 1917 году по нему было объявлено об Октябрьской революции.
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