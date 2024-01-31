«Радио 1» вошло в топ-15 по количеству подписчиков в «Дзене»

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«Радио 1» заняло 14е место по количеству подписчиков на платформе «Дзен», об этом свидетельствуют данные, которые собрала исследовательская группа ЦРНМ «Новые русские медиа».
Как отметили аналитики, лидирующие позиции в рейтинге занимают информационные станции, такие как «Радио КП» и BFM. Однако, значительный прирост подписчиков заметен и у разговорных радиостанций, таких как «Радио 1» и «Говорит Москва».
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