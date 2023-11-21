День рождения Деда Мороза отметили в волоколамском парке

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамском городском парке отметили день рождения Деда Мороза . Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В парке для детей была организована культурно-развлекательная программа, в рамках которой они отгадывали загадки, делали зарядку и танцевали с фиксиками.
Также дети играли в цветные снежки и придумывали украшения для елки.
Стоит отметить, что праздник для детей был организован сотрудниками МКУ «Сычевский дом культуры» и Спасской ЦКС «Созвездие». Кроме этого, мероприятие также прошло для детей в поселке Сычево.
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Также дети играли в цветные снежки и придумывали украшения для елки.
«Я считаю, что лучше весело и проводить время, чем просиживать его дома. Спасибо девушкам, которые организовали сегодняшнее мероприятие. Благодаря им, дети вдоволь повеселились и натанцевались», – поделилась одна из мам.
Стоит отметить, что праздник для детей был организован сотрудниками МКУ «Сычевский дом культуры» и Спасской ЦКС «Созвездие». Кроме этого, мероприятие также прошло для детей в поселке Сычево.
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Мира Полтева