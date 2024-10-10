День Савватия Пчельника 10 октября: Почему нельзя злиться, проявлять недовольство и ходить в лес

Фото: istock/Liudmila Chernetska
10 октября отмечается день памяти святого Савватия Соловецкого, одного из основателей Соловецкого монастыря. В этот день обычно заканчивают осенние полевые работы и начинают готовиться к зиме. Также этот день известен как День Савватия Пчельника, поскольку считается, что именно 10 октября необходимо закончить все дела, связанные с уходом за пчелами и подготовкой ульев к зимнему периоду.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 10 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Перед этим он принял постриг в Белозерском монастыре в Новгородской области, а затем переехал на Валаам. Узнав о почти безлюдном Соловецком острове, Савватий, стремясь к уединению, решил отправиться туда. Путь до острова проходил через реку Выг.
По дороге он встретил инока Германа, у которого остановился на некоторое время и поделился своим намерением. В итоге оба решили вместе отправиться на остров. Они добрались до Соловков только на третий день. На месте поставили крест и построили келью. Спустя несколько лет инок Герман ушел на реку Онегу, а Савватий остался жить в келье.
Постепенно на острове начали селиться и другие отшельники. Вскоре возник монастырь, который получил название Соловецкого. Сегодня мощи преподобного Савватия находятся там. Поклониться им можно в Свято-Троицком соборе монастыря.
Работы начинались 2 октября и заканчивались 10 октября. В день Савватия Пчельника разрешалось заниматься только ульями, а любые другие дела считались грехом. Пасечники переносили ульи с пчелами в теплые помещения и молились святому о том, чтобы пчелы пережили зиму и на следующий год был хороший урожай меда.
Считалось, что Савватий Соловецкий защищает не только пчел, но и лошадей. Поэтому в этот день проводились конные ярмарки и соревнования на лошадях.
— В обед вся семья собирается за праздничным столом. К дню Савватия Пчельника хозяйки готовят медовые пряники и угощают ими родных. Крошки от пряников следует отдать птицам, чтобы год прошел в достатке.
— Также хорошей традицией считается угостить соседей свежим медом и поделиться этим полезным лакомством с теми, кто в этом нуждается.
— На Савватия запрещено выполнять физическую работу. Все домашние дела следует завершить до праздника, так как действия, совершенные в этот день, не принесут пользы.
— Не рекомендуется планировать дальние поездки или уходить глубоко в лес, так как это может привести к заблуждению и трудностям с возвращением.
— Если на дворе стоит сухая погода, то можно будет насладиться теплыми осенними деньками;
— Гроза в этот день означала, что зима будет короткой и бесснежной;
— Если выпал снег, то через 40 дней наступят морозы.
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День Савватия Пчельника — историяСавватий жил в конце XIV — середине XV века. Он считается одним из основателей Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря на Белом море, который вскоре стал духовным центром Русского Севера.
Перед этим он принял постриг в Белозерском монастыре в Новгородской области, а затем переехал на Валаам. Узнав о почти безлюдном Соловецком острове, Савватий, стремясь к уединению, решил отправиться туда. Путь до острова проходил через реку Выг.
По дороге он встретил инока Германа, у которого остановился на некоторое время и поделился своим намерением. В итоге оба решили вместе отправиться на остров. Они добрались до Соловков только на третий день. На месте поставили крест и построили келью. Спустя несколько лет инок Герман ушел на реку Онегу, а Савватий остался жить в келье.
Постепенно на острове начали селиться и другие отшельники. Вскоре возник монастырь, который получил название Соловецкого. Сегодня мощи преподобного Савватия находятся там. Поклониться им можно в Свято-Троицком соборе монастыря.
ТрадицииНа Руси к дню памяти святого завершались Пчелиные девятины — девятидневный период подготовки ульев к зиме. Пчеловодство было распространено, а мед ценился за его вкус и лечебные свойства.
Работы начинались 2 октября и заканчивались 10 октября. В день Савватия Пчельника разрешалось заниматься только ульями, а любые другие дела считались грехом. Пасечники переносили ульи с пчелами в теплые помещения и молились святому о том, чтобы пчелы пережили зиму и на следующий год был хороший урожай меда.
Считалось, что Савватий Соловецкий защищает не только пчел, но и лошадей. Поэтому в этот день проводились конные ярмарки и соревнования на лошадях.
Фото: istock/Andrey Zhuravlev
Что можно делать 10 октября 2024— В праздник принято вставать рано, чтобы избежать бессонницы. По народным поверьям, чем дольше спишь, тем больше болезней можно привлечь.
— В обед вся семья собирается за праздничным столом. К дню Савватия Пчельника хозяйки готовят медовые пряники и угощают ими родных. Крошки от пряников следует отдать птицам, чтобы год прошел в достатке.
— Также хорошей традицией считается угостить соседей свежим медом и поделиться этим полезным лакомством с теми, кто в этом нуждается.
Что нельзя делать 10 октября 2024— Согласно народным поверьям, в этот день не рекомендуется начинать новые дела или проводить финансовые операции. Также не стоит злиться или выражать недовольство, чтобы удача не отвернулась.
— На Савватия запрещено выполнять физическую работу. Все домашние дела следует завершить до праздника, так как действия, совершенные в этот день, не принесут пользы.
— Не рекомендуется планировать дальние поездки или уходить глубоко в лес, так как это может привести к заблуждению и трудностям с возвращением.
Фото: istock/Photosspeakathousandwords
Приметы на погоду— Если пчелы в этот день плотнее залепляют леток, то зима будет холодной;
— Если на дворе стоит сухая погода, то можно будет насладиться теплыми осенними деньками;
— Гроза в этот день означала, что зима будет короткой и бесснежной;
— Если выпал снег, то через 40 дней наступят морозы.
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Дарья Осипова