День Сергия Радонежского 8 октября: Почему нельзя ссориться, обижаться или завидовать

Фото: istock/dimid_86
8 октября отмечается день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, который основал Троице-Сергиеву лавру и стал реформатором монашеского устава. На Руси в этот день было принято готовить капусту на зиму и забивать птиц, поэтому праздник назывался Курятник или Капустник. Считается, что с этого дня стоит ожидать наступления зимних холодов.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 8 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Будущий основатель одной из самых известных святынь России — Троице-Сергиевой лавры — родился в небольшой деревушке под Ростовом в семье богатых и глубоко верующих бояр. При рождении ему дали имя Варфоломей. Согласно житию в раннем детстве он соблюдал пост, отказываясь от материнского молока по средам и пятницам, а мяса не ел вовсе.
Существует легенда о том, как мальчик стремился научиться грамоте, но у него ничего не получалось, пока он однажды не встретил в поле старца, который помог овладеть ему чтением.
После смерти родителей он и его младший брат Стефан, отдали свое наследство старшему брату. После этого они удалились в лес, где построили деревянную келью и церковь в честь Пресвятой Троицы. Однако Стефан не выдержал трудных условий и ушел служить в Московский Богоявленский монастырь. Тем временем к Сергию начали собираться последователи, вместе они организовали монастырь, который стал известен как Свято-Троицкая Сергиева лавра. Сергий стал игуменом, однако вскоре решил покинуть обитель из-за жалоб монахов на строгость устава.
Он отправился к реке Киржач, где основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В его прежней обители начался упадок, по просьбе монахов, поддержанной митрополитом Алексием, Сергий вернулся.
Он основал несколько других монастырей, включая Ростовский Борисоглебский, Высоцкий и Богоявленский Старо-Голутвин. Его ученики учредили до 40 обителей. Православные верят, что Сергий обладал даром исцеления и провидчества. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, ставшую началом возрождения силы и славы Руси.
— Капустник. В этот день люди собирались, чтобы квасить капусту. Это символизировало начало зимних заготовок.
— Курятник. В этот день забивали птиц, чтобы приготовить еду на зиму.
— Богослужения и молитвы. В этот день в церквях проводились службы в честь Сергия Радонежского.
— Семейные сборища. В этот день было принято собираться с семьей для совместных обедов.
— Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года;
— Если погода хорошая, то стоять она будет еще три недели;
— Если ветер с севера — к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной;
— Юго–западный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.
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Сергий Радонежский — история
Будущий основатель одной из самых известных святынь России — Троице-Сергиевой лавры — родился в небольшой деревушке под Ростовом в семье богатых и глубоко верующих бояр. При рождении ему дали имя Варфоломей. Согласно житию в раннем детстве он соблюдал пост, отказываясь от материнского молока по средам и пятницам, а мяса не ел вовсе.
Существует легенда о том, как мальчик стремился научиться грамоте, но у него ничего не получалось, пока он однажды не встретил в поле старца, который помог овладеть ему чтением.
После смерти родителей он и его младший брат Стефан, отдали свое наследство старшему брату. После этого они удалились в лес, где построили деревянную келью и церковь в честь Пресвятой Троицы. Однако Стефан не выдержал трудных условий и ушел служить в Московский Богоявленский монастырь. Тем временем к Сергию начали собираться последователи, вместе они организовали монастырь, который стал известен как Свято-Троицкая Сергиева лавра. Сергий стал игуменом, однако вскоре решил покинуть обитель из-за жалоб монахов на строгость устава.
Он отправился к реке Киржач, где основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В его прежней обители начался упадок, по просьбе монахов, поддержанной митрополитом Алексием, Сергий вернулся.
Он основал несколько других монастырей, включая Ростовский Борисоглебский, Высоцкий и Богоявленский Старо-Голутвин. Его ученики учредили до 40 обителей. Православные верят, что Сергий обладал даром исцеления и провидчества. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, ставшую началом возрождения силы и славы Руси.
Фото: istock/Vera Tikhonova
ТрадицииВ этот день существует несколько традиций, которые отражают как религиозные, так и народные аспекты жизни, связывая духовные ценности с повседневными заботами.
— Капустник. В этот день люди собирались, чтобы квасить капусту. Это символизировало начало зимних заготовок.
— Курятник. В этот день забивали птиц, чтобы приготовить еду на зиму.
— Богослужения и молитвы. В этот день в церквях проводились службы в честь Сергия Радонежского.
— Семейные сборища. В этот день было принято собираться с семьей для совместных обедов.
Фото: istock/JackF
Что можно делать 8 октября 2024Этот день прекрасно подходит для посещения храма и совершения добрых дел. Можно заняться домашними делами, такими как квашение капусты и приготовление пирогов для родных. Также рекомендуется убрать дом, принять душ и сменить одежду.
Что нельзя делать 8 октября 2024В этот день нельзя ссориться, обижаться или завидовать. Если человек просит вас о помощи, ему необходимо её оказать. Помимо этого, нельзя поднимать ничего, что валяется на земле.
Приметы на погоду на 8 октября
— Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года;
— Если погода хорошая, то стоять она будет еще три недели;
— Если ветер с севера — к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной;
— Юго–западный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.
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Дарья Осипова