День семьи любви и верности предложили сделать всеобщим выходным в России

06 июля 2026, 18:19

Академик Онищенко предложил сделать общим выходным День семьи любви и верности

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко выступил против идеи предоставления выходного дня 8 июля исключительно многодетным родителям. По его мнению, подобная инициатива нереализуема технически и социально, а праздник следует объявить нерабочим для всего населения страны, пишет ТАСС.





Ранее с предложением ввести дополнительный выходной для многодетных матерей и отцов в День семьи, любви и верности выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Онищенко подчеркнул, что воспитание нескольких детей само по себе является полноценным трудом и большой ответственностью.



Однако выделять отдельную категорию граждан для предоставления льготы в виде выходного, по его словам, ошибочно. Кроме того, академик обратил внимание, что такой праздник был бы особенно полезным для молодежи, которая только планирует создать семью, тогда как многодетные родители свой выбор уже сделали.





«Посвятите (день) воспитанию людей, пропаганде многодетности», — прокомментировал спикер.