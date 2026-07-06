В МФЦ Подмосковья отпраздную День семьи, любви и верности

06 июля 2026, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, проведут на этой неделе в подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингоуправления Московской области.





Для посетителей установят тематические фотозоны, развернут экспозиции «История моей семьи» из личных архивов сотрудников, а также выставки детских рисунков.





«Дети смогут научится делать бумажные цветы на мастер-классе «Ромашковое настроение», а взрослые — принять участие в викторине «Семейные узы» по истории праздника», — говорится в сообщении.