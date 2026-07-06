В МФЦ Подмосковья отпраздную День семьи, любви и верности
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, проведут на этой неделе в подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингоуправления Московской области.
Для посетителей установят тематические фотозоны, развернут экспозиции «История моей семьи» из личных архивов сотрудников, а также выставки детских рисунков.
«Дети смогут научится делать бумажные цветы на мастер-классе «Ромашковое настроение», а взрослые — принять участие в викторине «Семейные узы» по истории праздника», — говорится в сообщении.В программе также создание интерактивного панно и выездные поздравления: мобильные бригады МФЦ посетят юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50, 55 и 60 лет.
Список офисов, где планируются праздничные активности, размещён по ссылке.