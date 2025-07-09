Семейный конкурс провели в Раменском парке в День семьи, любви и верности

09 июля 2025, 16:07

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском парке отме тили День семьи, любви и верности. Центральным событием праздника стал конкурс молодых семей «Семь+Я», в котором участвовали несколько семей из Раменского муниципального округа, сообщили в пресс-службе администрации.







«Праздничная программа началась выступлением вокального трио «Бархат», создавшего тёплую, душевную атмосферу. Затем на сцену вышли семьи-участницы конкурса. Они исполняли песни, разыгрывали сценки и читали стихи, делились своими семейными традициями. По итогам испытаний победила семья Шамониных. Им предстоит представлять Раменский муниципальный округ на областном конкурсе семей», – говорится в сообщении