Семейный конкурс провели в Раменском парке в День семьи, любви и верности
В Раменском парке отме тили День семьи, любви и верности. Центральным событием праздника стал конкурс молодых семей «Семь+Я», в котором участвовали несколько семей из Раменского муниципального округа, сообщили в пресс-службе администрации.
«Праздничная программа началась выступлением вокального трио «Бархат», создавшего тёплую, душевную атмосферу. Затем на сцену вышли семьи-участницы конкурса. Они исполняли песни, разыгрывали сценки и читали стихи, делились своими семейными традициями. По итогам испытаний победила семья Шамониных. Им предстоит представлять Раменский муниципальный округ на областном конкурсе семей», – говорится в сообщенииКак отметили в пресс-службе, для создания праздничной атмосферы организаторы привлекли символы Раменского парка - ростовые куклы в виде оленей. Они дарили гостям ромашки, напоминая о главном символе Дня семьи, любви и верности.