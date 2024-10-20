День Сергея Зимнего 20 октября: Почему нельзя брать подарки от незнакомцев и жаловаться на жизнь

Фото: istock/daizuoxin
20 октября по православному календарю почитают память двух святых: Сергия Печерского и Сергия Нуромского. В народном календаре этот день также называется Сергей Зимний.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.
Особое внимание уделялось растопке печи. По традиции, самый младший член семьи должен был растопить печь, что, по поверьям, обеспечивало тепло в доме на протяжении всей зимы.
Еще одной интересной традицией было подготовление бочек с засоленными огурцами. Пока водоемы не покрылись льдом, хозяйки спешили опустить в озера или реки хорошо закупоренные бочки с огурцами. Весной они извлекали из воды, и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы.
Эти традиции не только помогали подготовиться к зиме, но и объединяли семью, создавая атмосферу заботы и тепла. Праздник Сергия Зимнего был временем, когда люди осознавали важность единства и поддержки друг друга в преддверии холодов.
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День Сергея Зимнего — история
Сергий НуромскийПреподобный Сергий Нуромский, живший в XIV веке, приехал на Русь из Греции и стал учеником Сергия Радонежского. После нескольких лет жизни в обители он выбрал уединение на реке Нурма, где привлек к себе около 40 паломников, которые разделили его отшельнический образ жизни. Вместе они воздвигли храм и построили келии, создавая общину, основанную на духовной практике и молитве. На него нападали разбойники, однако каждый раз Сергию удавалось оставаться в живых.
Сергий ПечерскийО преподобном Сергии Печерском известно гораздо меньше. Предполагается, что он жил в XII-XIII веках и получил прозвище Послушливый за свою преданность и послушание настоятелю обители, отрекшись от своей воли ради служения Богу.
Почему Сергея назвали Зимним?Народные приметы связывают день Сергия с началом зимы. «Сергей зиму начинает» — говорили люди. Морозы или свежевыпавший снег в этот день не вызывали удивления.
ТрадицииНаши предки следовали множеству традиций, которые помогали подготовиться к зимнему периоду. Одной из главных забот было кормление скотины. Считалось, что в первую очередь нужно позаботиться о животных, а только после этого можно было садиться за стол.
Особое внимание уделялось растопке печи. По традиции, самый младший член семьи должен был растопить печь, что, по поверьям, обеспечивало тепло в доме на протяжении всей зимы.
Еще одной интересной традицией было подготовление бочек с засоленными огурцами. Пока водоемы не покрылись льдом, хозяйки спешили опустить в озера или реки хорошо закупоренные бочки с огурцами. Весной они извлекали из воды, и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы.
Фото: istock/Petr Gonchar
Эти традиции не только помогали подготовиться к зиме, но и объединяли семью, создавая атмосферу заботы и тепла. Праздник Сергия Зимнего был временем, когда люди осознавали важность единства и поддержки друг друга в преддверии холодов.
Что нельзя делать 20 октября 2024
- Брать подарки от незнакомцев — это может привести к неприятностям и болезням;
- Жаловаться на жизнь — необходимо смотреть на все с оптимизмом для улучшения финансового положения и отношений;
- Нужно сначала покормить домашних животных — иначе они могут заболеть;
- Растапливать печь должен самый младший член семьи — это обеспечит тепло и уют в доме на весь год;
- Замужним женщинам нельзя выходить из дома с непокрытой головой — это может вызвать головные боли и недопонимания в отношениях;
- Нельзя справлять свадьбу — это может привести к тяжелой семейной доле.
Фото: istock/artisteer
Что можно делать 20 октября 2024В старину, девушки в этот день умывались кислым молоком. Считалось, что это поможет сохранить молодость и красоту.
Приметы на погоду
- Если снег выпал, а деревья еще не сбросили листву, он скоро растает;
- Наступит ранняя зима, если снег выпал 20 октября;
- Если с березы и дуба лист опадает не чисто, зима будет холодной;
- Если в этот день хорошая погода, она сохранится еще на три недели;
- Бледная луна предвещает мороз со снегом.
Именины 20 октября 2024Именины 20 октября отмечают обладатели таких имен, как Юлиан, Сергей, Николай, Марк, Леонтий, Иосиф, Демьян, Пелагея.
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Дарья Осипова