Михаил Соломенный 13 октября: Почему нельзя носить грязную обувь и ходить в лес

Фото: istock/ligora
13 октября в народном календаре отмечается праздник «Михаил Соломенный». В православных храмах в этот день почитают святого Михаила. В прошлом существовало поверье, что если белки успевали сменить свои шубки на новые к Михаилу Соломенному, зима будет теплой и благоприятной.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 13 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Святой Михаил сделал много для распространения христианства, посвятив всю свою жизнь этой миссии. Он скончался в Киеве, в Печерском монастыре, и был похоронен в Киево-Печерской лавре.
Солома всегда пользовалась большим уважением на Руси, ей приписывали удивительные свойства и считали, что она обладает значительной силой. Например, по виду соломы, которую вытрясали перед сжиганием, можно было судить о ее хозяевах.
— Ношение грязной и изношенной одежды и обуви считалось неблагоприятным, так как это могло привлечь несчастья.
— Пускать в дом незнакомцев также было рискованно, поскольку среди них могли оказаться люди с магическими способностями. После такого визита покой и благополучие могли покинуть дом.
— Ложиться спать без смены постельного белья также не рекомендовалось, так как это могло привести к болезням.
— Для очищения от негатива нужно было отправиться в баню.
— Если в этот день начать реализовывать рабочие проекты, планы и идеи, они будут успешными.
— Если в этот день идет сухой снег, следующее лето будет теплым;
— Если в этот день вы услышите гром, зима будет короткая и малоснежная;
— Луна перед солнечным днем чистая и яркая.
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День святого Михаила — история13 октября в православных храмах вспоминают святого Михаила, первого митрополита Киевского. По писаниям, в конце X века патриарх Николай II, правивший в Константинополе, инициировал поездку святого Михаила в Корсунь, где происходило крещение князя Владимира.
Святой Михаил сделал много для распространения христианства, посвятив всю свою жизнь этой миссии. Он скончался в Киеве, в Печерском монастыре, и был похоронен в Киево-Печерской лавре.
ТрадицииНа Михаила Соломенного в Руси существовал обычай сжигать соломенные постели. Этим занимались молодые замужние женщины, считая, что такой ритуал защитит от сглаза. В огонь вместе с постелью отправлялись и лапти, но с другой целью: наши предки верили, что таким образом «открываются ворота зиме».
Солома всегда пользовалась большим уважением на Руси, ей приписывали удивительные свойства и считали, что она обладает значительной силой. Например, по виду соломы, которую вытрясали перед сжиганием, можно было судить о ее хозяевах.
Фото: istock/OlgaKorica
Что нельзя делать 13 октября 2024— Прогулки по лесу и времяпрепровождение на природе считались опасными, так как злые духи, встречающиеся в лесной чаще, могли помешать возвращению домой.
— Ношение грязной и изношенной одежды и обуви считалось неблагоприятным, так как это могло привлечь несчастья.
— Пускать в дом незнакомцев также было рискованно, поскольку среди них могли оказаться люди с магическими способностями. После такого визита покой и благополучие могли покинуть дом.
— Ложиться спать без смены постельного белья также не рекомендовалось, так как это могло привести к болезням.
Что можно делать 13 октября 2024— Чтобы избавиться от порчи и сглаза, девушки сжигали старую набивку из подушек и матрасов, заменяя её на новую. Мужчины, в свою очередь, обновляли соломенные подстилки на крыльце и в доме.
— Для очищения от негатива нужно было отправиться в баню.
— Если в этот день начать реализовывать рабочие проекты, планы и идеи, они будут успешными.
Приметы на погоду— Если листья с березы еще не осыпались, снег ляжет поздно;
— Если в этот день идет сухой снег, следующее лето будет теплым;
— Если в этот день вы услышите гром, зима будет короткая и малоснежная;
— Луна перед солнечным днем чистая и яркая.
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Дарья Осипова