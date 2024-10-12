Феофан Милостивый 12 октября: Почему нельзя тратить деньги и делать предложение руки и сердца

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12 октября православная церковь почитает преподобного Феофана Милостивого. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.
Феофан Милостивый — историяЖил Феофан Милостивый в VI веке в сирийском городе Газа и помогал бедным всю жизнь. Он потратил на это почти все свои сбережения и лишился жилья. Святой всегда вел аскетичный образ жизни и стойко переносил все трудности.
В какой-то момент он сильно заболел: его тело покрылось глубокими язвами и ранами. Жена волновалась за него, но он попытался успокоить ее, сказав, что вскоре его душа покинет этот мир, а тело снова станет здоровым. Пророчество Феофана сбылось, он умер, а рубцы и раны на его теле пропали.
ТрадицииВ этот день верующие вспоминают его добрые дела, а также призывают к милосердию и помощи нуждающимся. В некоторых храмах проводятся службы в честь святого. Верующие могут помолиться о помощи в трудных ситуациях и о благополучии.
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Что можно делать 12 октября 2024— Уделите помощь нуждающимся;
— В старину девушки брали у знакомых соль и рассыпали её в виде креста на входе в дом. Считалось, что это поможет в скором времени найти мужа;
— Мужчина может отправиться на охоту, если ему повезет поймать зайца, это принесет удачу на весь год.
Что нельзя делать 12 октября 2024— Нельзя тратить деньги и покупать вещи, которые вам не нужны;
— Нельзя устраивать помолвку или делать предложение руки и сердца;
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— Воздержитесь от конфликтов и не обижайтесь на людей.
Приметы на погодуЕсли на небе много звезд, это предвещает урожайный год, но осень будет сухой. Если вечером или утром наблюдается густой туман, в ближайшие дни будет солнечно и тепло. Если на улице много грибов, зима наступит поздно. Если соль в солонке отсырела, скоро начнутся сильные дожди.
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Дарья Осипова