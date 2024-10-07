В России установилась зимняя погода

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Зимняя погода уже наступила в 40-45 процентах всех российских регионов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, восточная половина Якутии, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края будут покрыты снегом в течение этой недели. Кроме того, снег выпадет примерно на 70 процентах территории Сибирского федерального округа, за исключением самых юго-западных районов.
Северная половина Уральского федерального округа, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа также покроются снегом снегом. В европейской части России до конца этой недели ожидается выпадение снега в Архангельской области и на большей части Кольского полуострова.
По словам метеоролога и главного эксперта информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, первый снег в Москве и Московской области ожидается в середине октября.
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Северная половина Уральского федерального округа, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа также покроются снегом снегом. В европейской части России до конца этой недели ожидается выпадение снега в Архангельской области и на большей части Кольского полуострова.
По словам метеоролога и главного эксперта информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, первый снег в Москве и Московской области ожидается в середине октября.
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Александр Климов