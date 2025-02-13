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День святого Валентина стремительно теряет популярность в России, в нулевых годах этот праздник отмечал каждый второй, с 2021 года — уже каждый восьмой. К соответствующим выводам пришел опрос Superjob. Многие опрошенные, как отмечается, называли этот праздник пришедшим из Европы и упоминали его российский аналог — День семьи, любви и верности.
«Поздравит в этот день свою вторую половинку каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%). Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (21%). Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (51%)», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.В то же время аналитики сервиса Mamba заявляют, что для 51% россиян День святого Валентина — обычный день календаря. Как отмечают «Известия», изучившие итоги исследования, при этом 37% женщин и 31% мужчин все же чувствуют романтическую атмосферу праздника. Есть даже и те, кого День святого Валентина раздражает — 18% мужчин и 12% девушек.
«При этом больше половины россиян (55% мужчин и 54% женщин) считают День всех влюбленных чужим праздником. Около трети опрошенных уверены: проявлять любовь нужно каждый день, а не раз в году. Кроме того, 15–17% видят в празднике лишь маркетинг», — говорится в материале.Читайте также:
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