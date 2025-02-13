День святого Валентина стремительно теряет популярность в России, в нулевых годах этот праздник отмечал каждый второй, с 2021 года — уже каждый восьмой. К соответствующим выводам пришел опрос Superjob. Многие опрошенные, как отмечается, называли этот праздник пришедшим из Европы и упоминали его российский аналог — День семьи, любви и верности.