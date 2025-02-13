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Стало известно, какой город в России считают лучшим для романтической поездки

Большинство россиян считают Петербург лучшим городом для романтической поездки
Фото: iStock/Lacheev

Фото: iStock/Lacheev

Большинство россиян считают Санкт-Петербург лучшим городом для романтической поездки. К соответствующим результатам пришел опрос, проводимый «Отелло». Северную столицу, как отмечается, выбрали 58% опрошенных, второе место занял Сочи — 8%, третье — Москва с 6%.
«Эксперты выяснили, что в 2025 году 87 % россиян планируют отправиться в романтическую поездку, из них 69 % – по России. Внутри страны большая часть людей выбирает Санкт-Петербург, Краснодарский край, Золотое кольцо России и Казань», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с итогами опроса.
Тем временем психолог Елена Иванова рассказала, какие подарки лучше преподнести своему партнеру в День святого Валентина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала именные кольца, цепочки, гаджеты и духи хорошим выбором среди дорогостоящих вариантов.


«Сегодня много недорогих наборов хорошей косметики, если речь идет о девушках, и немало уходовых средств, в том числе и для парней. Мы живем в эпоху, когда оба гендера стараются выглядеть хорошо, поэтому никакой дикости нет в том, что девушка подарит своему любимому набор из ароматных изделий с масочками, кремами или лосьонами в красивых и стильных упаковках», — поделилась специалист.
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#петербург
Названы преимущества DeepSeek над ChatGPT
Киберэксперт Толокольников: DeepSeek финансово менее затратна, чем ChatGPT
13 февраля 2025, 15:32

Фото: istockphoto/zirconicusso

Китайская языковая модель DeepSeek финансово менее затратна, чем американская ChatGPT, что является ее главным преимуществом. Об этом заявил руководитель факультета ИИ университета «Синергия» Сергей Толокольников в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, DeepSeek можно использовать в различных сферах — от образования и бизнеса до программирования. Также большим плюсом является бесплатный доступ, что позволят работать с моделью любому пользователю.
«Но не все так радужно. DeepSeek применяет строгие фильтры, что может привести к блокировке ответов на политически чувствительные темы, и это вызывает серьезные опасения потребителей. Несмотря на ограничения, компании удалось продемонстрировать высокий потенциал для изменения рынка ИИ благодаря своей доступности и эффективности. Однако будут ли они способны преодолеть проблемы с цензурой и обработкой больших данных, остается под вопросом», — отмечает издание.
Толокольников подчеркнул, что способности DeepSeek делают его главным конкурентом американскому ChatGPT.

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Стало известно, как часто россиян приглашают на работу в иностранные компании
Число приглашений на работу от иностранных компаний выросло на 26% за год
13 февраля 2025, 15:13

Фото: iStock/insta_photos

Число приглашений на работу от иностранных компаний заметно выросло за предыдущий год. К примеру, число предложений для жителей Кузбасса увеличилось на 26% в сравнении с 2023 годом — 769 приглашений, 216 из которых приходятся на Китай.
«При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 422 приглашений до 289, снижение на 32%), Казахстана (с 1,1 тыс. до 1 тыс. приглашений в 2024, снижение на 5%)», — отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева для «Сiбдепо».
В свою очередь бизнес из Китая тоже не остаются в стороне. Как сообщает АГН «Москва», китайская компания подала заявку на регистрацию бренда DeepSeek. Кроме буквенного значения будет зарегистрирован товарный знак с логотипом кита.
«DeepSeek – китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу», — пояснили в агентстве.
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«Морозы до -15»: стало известно, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москву могут прийти морозы до -15
13 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На следующей неделе в Москву могут прийти морозы до -15 градусов, температура будет заметно ниже климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наступивший февраль разрушает представления о теплой зиме в этом году.
«Не исключено, что ночью температура будет понижаться и до минус 15 градусов и дневная будет в пределах минус 8–9 градусов. Для этого времени это уже холодная погода. Надо готовиться к настоящим зимним морозам», — отметила метеоролог в беседе с «Москвой 24».
Тем временем в Кемеровской области вдобавок к похолоданию ожидают метели и штормовой ветер. Как сообщает «Сiбдепо», 14 февраля регион накроют снегопады, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, снежные заносы и гололедица.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», — приводят в издании сообщение областного Гидрометцентра.
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ФСБ разместило в открытом доступе документы о роли чекистов в обороне Москвы
13 февраля 2025, 14:45

Фото: istockphoto.com/irene_rebrova

Центр общественных связей ФСБ России впервые разместил в открытом доступе архивные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности по организации обороны Москвы во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.
«Опубликованы цифровые копии архивных документов, хранящихся в фондах Центрального Архива ФСБ России, а также архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области», — уточняется в сообщении.
Документы размещены на официальном сайте ФСБ России, чтобы их найти, надо выбрать раздел «История» и рубрику «Архивные документы».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, работающих на спецслужбы Украины.

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#оборона
#битва за москву
#великая отечественная война
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На базе детского центра «Орлёнок» проведут летние юнармейские игры
13 февраля 2025, 14:44

Фото: сайт yunarmy.ru/spring-games

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» с 30 мая по 19 июня проведёт дополнительную общеразвивающую программу «Летние юнармейские игры» на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники движения в возрасте от 12 до 16 лет включительно на момент начала и проведения смены с высокими результатами в спортивной деятельности. Они должны заниматься в спортивных школах и секциях по лёгкой атлетике, плаванию, футболу, волейболу, баскетболу, иметь значок ГТО; I, II, III спортивный разряд; звание мастера или кандидата в мастера спорта», – говорится в сообщении.
Подтверждением участия в движении является индивидуальный номер участника ВВПОД «Юнармия», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив» (указывается в заявке). Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС, конкурсная комиссия не рассматривает.

Конкурсные работы принимаются через автоматизированную информационную систему до 10 апреля включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия» 22 апреля 2025 года.

«Летние юнармейские игры» проводятся в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодёжь и дети».

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