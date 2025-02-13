Стало известно, какой город в России считают лучшим для романтической поездки

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Большинство россиян считают Санкт-Петербург лучшим городом для романтической поездки. К соответствующим результатам пришел опрос, проводимый «Отелло». Северную столицу, как отмечается, выбрали 58% опрошенных, второе место занял Сочи — 8%, третье — Москва с 6%.
«Эксперты выяснили, что в 2025 году 87 % россиян планируют отправиться в романтическую поездку, из них 69 % – по России. Внутри страны большая часть людей выбирает Санкт-Петербург, Краснодарский край, Золотое кольцо России и Казань», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с итогами опроса.Тем временем психолог Елена Иванова рассказала, какие подарки лучше преподнести своему партнеру в День святого Валентина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала именные кольца, цепочки, гаджеты и духи хорошим выбором среди дорогостоящих вариантов.
«Сегодня много недорогих наборов хорошей косметики, если речь идет о девушках, и немало уходовых средств, в том числе и для парней. Мы живем в эпоху, когда оба гендера стараются выглядеть хорошо, поэтому никакой дикости нет в том, что девушка подарит своему любимому набор из ароматных изделий с масочками, кремами или лосьонами в красивых и стильных упаковках», — поделилась специалист.Читайте также:
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