День святой Анастасии: Что можно и что нельзя делать 4 января 2025 года

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
4 января 2025 года в храмах вспоминают святую Анастасию Узорешительницу. На Руси святая получила имя Настасья и почиталась как покровительница рожениц и молодых мам.
О том, что можно и что нельзя делать в День памяти святой Анастасии 4 января, расскажет редакция «Радио 1».
Анастасия родилась в Риме в 3 веке. Отец ее был язычником, а мать тайно исповедовала христианство. Свою веру она передала и дочке. Духовным учителем Анастасии был христианин Хрисогон. Отец выдал святую Анастасию за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство.
В те времена совершались жестокие гонения на людей за христианскую веру. Девушка отчаянно помогала всем пострадавшим от рук язычников. Переодевшись нищенкой, она посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру в Христа.
За свои благие деяния она и получила прозвище. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.
Издавна на Руси в этот день беременные женщины садились за рукоделие. Они старательно вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Девушек, которые занимались рукоделием, называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии, передает Общественная Служба Новостей.
В Настасьин день хозяйки подавали постную кашу. Наши предки верили, что если накормить беременную женщину таким кушаньем, то ее и будущего ребенка можно оградить от болезней. Также в этот день вся семья славила своих предков. Особые почести доставались матерям.
В Настасьи день, 4 января, нельзя ссориться, ругаться, громко спорить с кем-либо, говорить колкости и пребывать в негативных мыслях. Такие действия приведут к неудачам в будущем.
Ходить по дому босиком — плохая примета, можно лишиться денег. Лучше надеть теплые носки или тапочки. Считается, что раны 4 января будут очень долго заживать. Поэтому в этот день не стоит делать татуировки или пирсинг.
Не нужно устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь, иначе в дом могут проникнуть злые духи. Также нельзя обижать домашних животных. На Руси верили, что тот, кто обидит животное, будет весь следующий год страдать от жутких головных болей, хромоты и прочих недугов.
На Руси тех женщин, кому выпадало родить в этот день, называли счастливыми. Считалось, что роды пройдут легко, а малыш появится на свет здоровым. Святую Анастасию наши предки считали покровительницей беременных женщин. Ей молились и просили, чтобы беременность прошла без осложнений. Обязательно полагалось сходить в церковь сегодня, попросить помощи в рождении здорового малыша, легких родов, а также защитить род от арестов.
На Руси в Настасьин день определяли, какой будет погода в октябре: если пошел снег, значит, осень будет дождливой, если светит солнце — теплой.
Если ваши домашние животные много едят в этот день, то скоро придут сильные холода. Птицы греются у окна — принесут несчастья. Разбилось стекло — к счастью.
Именины 4 января отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.
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История праздника
Анастасия родилась в Риме в 3 веке. Отец ее был язычником, а мать тайно исповедовала христианство. Свою веру она передала и дочке. Духовным учителем Анастасии был христианин Хрисогон. Отец выдал святую Анастасию за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство.
В те времена совершались жестокие гонения на людей за христианскую веру. Девушка отчаянно помогала всем пострадавшим от рук язычников. Переодевшись нищенкой, она посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру в Христа.
За свои благие деяния она и получила прозвище. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.
Традиции
Издавна на Руси в этот день беременные женщины садились за рукоделие. Они старательно вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Девушек, которые занимались рукоделием, называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии, передает Общественная Служба Новостей.
Фото: iStock/ChiccoDodiFC
В Настасьин день хозяйки подавали постную кашу. Наши предки верили, что если накормить беременную женщину таким кушаньем, то ее и будущего ребенка можно оградить от болезней. Также в этот день вся семья славила своих предков. Особые почести доставались матерям.
Что нельзя делать в Настасьин день
В Настасьи день, 4 января, нельзя ссориться, ругаться, громко спорить с кем-либо, говорить колкости и пребывать в негативных мыслях. Такие действия приведут к неудачам в будущем.
Ходить по дому босиком — плохая примета, можно лишиться денег. Лучше надеть теплые носки или тапочки. Считается, что раны 4 января будут очень долго заживать. Поэтому в этот день не стоит делать татуировки или пирсинг.
Не нужно устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь, иначе в дом могут проникнуть злые духи. Также нельзя обижать домашних животных. На Руси верили, что тот, кто обидит животное, будет весь следующий год страдать от жутких головных болей, хромоты и прочих недугов.
Что можно делать в Настасьин день
На Руси тех женщин, кому выпадало родить в этот день, называли счастливыми. Считалось, что роды пройдут легко, а малыш появится на свет здоровым. Святую Анастасию наши предки считали покровительницей беременных женщин. Ей молились и просили, чтобы беременность прошла без осложнений. Обязательно полагалось сходить в церковь сегодня, попросить помощи в рождении здорового малыша, легких родов, а также защитить род от арестов.
Приметы
На Руси в Настасьин день определяли, какой будет погода в октябре: если пошел снег, значит, осень будет дождливой, если светит солнце — теплой.
Фото: iStock/nemar74
Если ваши домашние животные много едят в этот день, то скоро придут сильные холода. Птицы греются у окна — принесут несчастья. Разбилось стекло — к счастью.
Именины
Именины 4 января отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.
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