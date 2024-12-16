Святая великомученица Варвара: молитва, храмы, икона и день памяти

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Православная церковь отмечает день памяти святой Варвары 17 декабря. Перед своей мученической смертью она попросила у Господа дар спасать всех, кто будет вспоминать её и её страдания, от болезней и внезапной смерти.
В материале «Радио 1» расскажем, кем была святая Варвара, какие молитвы ей возносят и о чем её просят.
Красные одежды, в которых она изображена, указывают на её знатное происхождение и мученический подвиг. Свиток в левой руке символизирует учение. Варвара почитается как святая в Православной, Католической, Коптской, Армянской и Англиканской церквях. В Католической церкви она входит в число четырнадцати святых помощников.
Когда пришло время, отец, желая устроить её судьбу, разрешил ей выйти из башни. Варвара встретила христиан. Их слова заполнили её душу светом, она приняла крещение, обретя истинную веру. Но радость её была недолгой: когда отец-язычник узнал о выборе дочери, его сердце наполнилось яростью. Он отвёл Варвару к правителю города Мартиану, требуя от неё отречения от христианства.
Варвара стояла перед лицом власти с непоколебимой решимостью. Её пытали жестоко: бичевали воловьими жилами, раны её терзали власяницей, а пламя пыталось запугать её дух. Но ни боль, ни страх не смогли поколебать её веру. В конце концов, правитель передал право на суд над дочерью её собственному отцу. В безумии своей ярости Диоскур согласился стать палачом для Варвары и с холодным сердцем обезглавил дочку.
Но справедливость не оставила этот мир без наказания. Сразу же после этого ужасного поступка молния сразила обоих — и Диоскура, и правителя Мартиана — унося их души в небытие.
Среди тех, кто наблюдал за мучениями святой Варвары, была святая Иулиания. Она не могла оставаться в стороне и открыто провозгласила свою веру во время пыток. За это она разделила с Варварой судьбу мученицы.
В молитве содержится просьба о чистоте сердца, укреплении в добрых делах и защите от зла. Также выражается вера в силу молитвы святой Варвары и надежда на божественное милосердие. Эта молитва отражает глубокую преданность и стремление к духовному очищению.
Одним из таких храмов является Храм Ильи Муромца и Святой Варвары, который функционирует как воскресная школа и ведет активную работу с военными. При храме действует военно-патриотический клуб «Илия Муромец», где проводятся занятия по военно-патриотической подготовке и духовному воспитанию. Курсанты клуба также принимают участие в раскопках на местах боев Великой Отечественной войны, помогая установить личности бойцов и сообщая об этом их семьям.
Храм на Варварке в Москве, построенный Алевизом Новым в XVI веке, имеет богатую историю. На этом месте существовала церковь с XIV века, и некоторое время в ней хранилась часть перста святой Варвары.
Церковь святой Варвары в Плесе, расположенная у подножия знаменитой горы Левитана, начала строиться в 1702 году. Этот храм стал символом региона и упоминается в произведениях искусства.
Среди католических храмов, посвященных святой Варваре, стоит отметить несколько значительных объектов. Собор в Витебске (Беларусь) — это красивая католическая базилика с богатой историей. Капелла Санта-Барбара в Риме также привлекает внимание своей архитектурой и историческим значением.
Церковь святой Барбары в Замостье (Беларусь), построенная в XVII веке, сочетает элементы ренессанса и раннего барокко. В конце XIX века храм был передан православной церкви, а в советские годы использовался как административное здание. В конце XX века он был возвращен католической церкви и после реставрации вновь открылся для прихожан.
Костел Святой Варвары в Гданьске представляет собой позднеготическое здание протестантской церкви. Уникальным архитектурным объектом является готический собор на Кутной Горе в Чехии, строительство которого длилось три века. Это здание, обладающее выдающейся архитектурой и историей, сейчас входит в список Всемирного наследия Юнеско.
Таким образом, храмы святой Варвары не только служат местом поклонения, но и активно участвуют в культурной и социальной жизни своих сообществ.
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Когда день памяти Святой великомученицы ВарварыДень памяти Святой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря по новому стилю (4 декабря по старому стилю). Этот день является важным событием для православных христиан, которые чтут ее подвиг и обращаются к ней с молитвами.
Кто такая великомученица ВарвараВеликомученица Варвара является одной из самых почитаемых святых женщин. Святая подверглась гонениям со стороны своего отца за то, что исповедовала христианство.
Иконы Святой ВарварыСогласно преданию, перед своей казнью великомученица Варвара молила Бога о том, чтобы избавлять от внезапной смерти всех, кто обращается к ней с молитвой. Поэтому на иконе она изображена с Чашей для Причастия, которая символизирует мирную кончину через приобщение к Святым Христовым Тайнам.
Красные одежды, в которых она изображена, указывают на её знатное происхождение и мученический подвиг. Свиток в левой руке символизирует учение. Варвара почитается как святая в Православной, Католической, Коптской, Армянской и Англиканской церквях. В Католической церкви она входит в число четырнадцати святых помощников.
Житие Святой великомученицы ВарварыВ III веке, в солнечном городе Илиополе Финикийском, жила прекрасная девушка по имени Варвара. Её отец, Диоскур, аристократ, обладавший властью и богатством, был одержим идеей защитить её от мира, который мог бы затмить её красоту. Он заточил Варвару в высокую башню, скрыв её от посторонних глаз, как драгоценный камень в замке. Но даже стены не могли сдержать её стремление к познанию. Из окон своей заточенной жизни она любовно наблюдала за миром, который открывался ей, а в сердце её зарождалась вера в Единого Создателя.
Когда пришло время, отец, желая устроить её судьбу, разрешил ей выйти из башни. Варвара встретила христиан. Их слова заполнили её душу светом, она приняла крещение, обретя истинную веру. Но радость её была недолгой: когда отец-язычник узнал о выборе дочери, его сердце наполнилось яростью. Он отвёл Варвару к правителю города Мартиану, требуя от неё отречения от христианства.
Варвара стояла перед лицом власти с непоколебимой решимостью. Её пытали жестоко: бичевали воловьими жилами, раны её терзали власяницей, а пламя пыталось запугать её дух. Но ни боль, ни страх не смогли поколебать её веру. В конце концов, правитель передал право на суд над дочерью её собственному отцу. В безумии своей ярости Диоскур согласился стать палачом для Варвары и с холодным сердцем обезглавил дочку.
Но справедливость не оставила этот мир без наказания. Сразу же после этого ужасного поступка молния сразила обоих — и Диоскура, и правителя Мартиана — унося их души в небытие.
Среди тех, кто наблюдал за мучениями святой Варвары, была святая Иулиания. Она не могла оставаться в стороне и открыто провозгласила свою веру во время пыток. За это она разделила с Варварой судьбу мученицы.
О чем молятся Святой великомученице ВарварыВ молитве верующий обращается к святой великомученице Варваре с просьбой не покинуть этот мир без покаяния и причащения Святых Христовых Таин. Молящийся признает свою слабость и искренне раскаивается, прося святую о заступничестве перед Богом и помощи в духовной борьбе.
Фото: iStock/SonerCdem
В молитве содержится просьба о чистоте сердца, укреплении в добрых делах и защите от зла. Также выражается вера в силу молитвы святой Варвары и надежда на божественное милосердие. Эта молитва отражает глубокую преданность и стремление к духовному очищению.
Молитва великомученице Варвары
«К тебе, яко ко истинному скораго исцеления и многочуднаго врачевания источнику, святая дево Варваро великомученице, аз немощный прибегаю и к твоим святым мощам усердно припадая, молюся: виждь раны греховныя и всетелесную язву, виждь неможение души моея, и сие, обычным твоим милосердием и благостию понуждаема, исцелити потщися. Вонми гласу моления моего, не призри от окаяннаго ми сердца приносимое стенание, и вопль мой услыши, яко ты еси мое прибежище. Святую, единосущную и неразделимую Троицу, юже треми окнами в бане отеческой созданными изобразила еси, о мне грешнем и нетерпеливом рабе твоем моли, да помилует мя ныне и в день смерти моея. Поклонися Отцу Небесному: да мя, всеми грехми преклоненнаго и низу поверженнаго, воздвигнет на славословие Свое, и устроит мя всегда горе имети сердце, горняя мудрствовати, а не земная. Умоли Христа Сына Божия, иже молитву твою страдальческую в темнице услыша, да мя лениваго к молитвам, и во унынии мнози, аки в темнице седяща, к скорому течению путем заповедей Божиих наставит и подаст непрестанно молитися усердное хотение. Призови и Духа Святаго, чистоты неизнуряемаго Источника, в подвизе страдальческом тя, чистую деву, укрепляющего и от стыда крылома Своими защищающаго, яко да и мне студному и нечистому, сердце чисто созиждет и дух прав обновит во утробе моей: паче же да призовет ми и подаст усердно подвизатися в житии чистом и укрепит мя на творение благих дел. Верую, яко вся сия можеши мне, о святая великомученице Варваро, у Пресвятыя Троицы исходатайствовати: и аще восхощеши, сильна еси помощи мне, яко прославившая Бога во удесех твоих страдальческих. И вем, дево святая, яко ничтоже тебе невозможно, токмо аще не презриши слез и воздыхания моего: сего ради к честней святых мощей твоих чудотворных раце припадаю и тебе, на небеси душею пребывающей, поклоняяся, дерзаю молитвенно глаголати: да будут уши твои внемлюще гласу молитвы моея. Многострадальное твое тело да уврачует многия души и тела моего страсти. Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей воду чистительную грехов. Власи твои, немилостивно торганнии, да привяжут мя к любви Божией. Устне твои честнии да заградят уста моя от празднословия и отверзут всегда возвещати хвалу Господню. Очи твои, видящие свет троический, да узрят и мое во благих желание, яко да бых и аз отвращал очи мои, еже не видети суеты, но всегда взирал на блаженство небесное. Рука твоя отсечена да удостоит мя всегда воздевати руце к Вышнему и несплетати ими льщения. Сосца твоя, нещадно урезанная, да будут ми столп от лица вражия крепкий. Нози твои, скорошествующии со светлою свещею в чертог Божий к Жениху Небесному, да сотворят, яко да и аз ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима закон Господень и свет стезям моим. Раны твоя от ран греховных да свободят мя. Кровь твоя, многократне в мучении проливаемая, да очистит душу и тело мое от всякия скверны. Смерть твоя да не даст ми без исповедания и покаяния умрети: ибо аще в коем благодетельстве прославляема еси, но в сем наипаче, яко всяк, имеяй надежду на тя и выну в помощь призываяй тя, от наглыя избежит смерти, от неяже и мене окаяннаго избави, дево чистая, великомученице Варваро, и всемощными твоими молитвами удостой мя одесную Христа Сына Божия стати и слышати глас глаголющий: “благий рабе и верный, вниди в радость Господа твоего. Аминь», — молитва великомученице Варваре Илиопольской.
Храмы Святой великомученицы ВарварыИкона Великомученицы святой Варвары занимает важное место в православной традиции, её можно встретить во многих храмах. Однако среди церквей, посвященных этой святой, есть такие, которые выполняют не только духовную функцию, но и активно участвуют в жизни общества.
Одним из таких храмов является Храм Ильи Муромца и Святой Варвары, который функционирует как воскресная школа и ведет активную работу с военными. При храме действует военно-патриотический клуб «Илия Муромец», где проводятся занятия по военно-патриотической подготовке и духовному воспитанию. Курсанты клуба также принимают участие в раскопках на местах боев Великой Отечественной войны, помогая установить личности бойцов и сообщая об этом их семьям.
Храм на Варварке в Москве, построенный Алевизом Новым в XVI веке, имеет богатую историю. На этом месте существовала церковь с XIV века, и некоторое время в ней хранилась часть перста святой Варвары.
Церковь святой Варвары в Плесе, расположенная у подножия знаменитой горы Левитана, начала строиться в 1702 году. Этот храм стал символом региона и упоминается в произведениях искусства.
Среди католических храмов, посвященных святой Варваре, стоит отметить несколько значительных объектов. Собор в Витебске (Беларусь) — это красивая католическая базилика с богатой историей. Капелла Санта-Барбара в Риме также привлекает внимание своей архитектурой и историческим значением.
Церковь святой Барбары в Замостье (Беларусь), построенная в XVII веке, сочетает элементы ренессанса и раннего барокко. В конце XIX века храм был передан православной церкви, а в советские годы использовался как административное здание. В конце XX века он был возвращен католической церкви и после реставрации вновь открылся для прихожан.
Костел Святой Варвары в Гданьске представляет собой позднеготическое здание протестантской церкви. Уникальным архитектурным объектом является готический собор на Кутной Горе в Чехии, строительство которого длилось три века. Это здание, обладающее выдающейся архитектурой и историей, сейчас входит в список Всемирного наследия Юнеско.
Таким образом, храмы святой Варвары не только служат местом поклонения, но и активно участвуют в культурной и социальной жизни своих сообществ.
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Дарья Осипова