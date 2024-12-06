Великомученица Екатерина: молитва, храмы, акафист и день памяти святой

Каждый год 7 декабря православные христиане отдают дань уважения святой мученице Екатерине Александрийской, которая жила в III–IV веках и приняла мученическую смерть за свою веру в Иисуса Христа. «Радио 1» расскажет о её жизни, о дне памяти Святой Екатерины, а также об обычаях и народных приметах, которые связанны с этим днём.