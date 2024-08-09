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День святого Пантелеймона 9 августа: почему нельзя считать деньги и трудиться

9 августа верующие чтят великомученика и целителя Пантелеймона: история, традиции
09 августа 2024, 00:00
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

9 августа православные верующие отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона. В народе этот день также называют днём Пантелеймона-целителя. В этот день существуют определённые приметы и запреты. Расскажем о них подробнее в материале «Радио 1».

День целителя Пантелеймона — история

Пантелеймон был врачом и исцелял людей от болезней, полагаясь на свои знания и веру в Бога. Он был казнен, но после смерти стал святым и покровителем врачей и больных. В этот день люди обращаются к нему с молитвами о здоровье и исцелении, а в церквях проходят богослужения, где верующие могут помолиться за своих близких.

Этот праздник напоминает нам о важности веры и духовного здоровья, а также о том, что всегда есть надежда на исцеление и помощь свыше. Ранее этот день также назывался Кочанником, поскольку именно в этот период времени кочаны капусты начинают наливаться.
Фото: iStock/gpagomenos


Традиции

В этот день существует традиция собираться друзьями и семьями за праздничным столом, где подаются блюда, приготовленные из фруктов и овощей нового урожая. Это символизирует благодарность Богу. Помимо этого, в некоторых регионах России в этот праздник устраивают ярмарки, на которых продаются разные товары, включая лекарственные травы.
Фото: iStock/kulagina

Что можно делать 9 августа 2024

В День целителя Пантелеймона православные стремятся попасть в храм и помолиться у иконы святого. Больному человеку желательно отстоять молебен в честь целителя или помолиться дома, прося о скорейшем выздоровлении.

В этот день следует проверить, как завязались качаны капусты. Если они крепкие в начале августа, то, согласно приметам, надо готовиться к ранней и холодной осени. Кроме этого, можно продолжать собирать травы и листья на зиму, потому что в это время они считаются целебными.

В старину женщины пекли пироги с капустой и угощали ими бедных, путников и родных. Детей в этот день нужно угостить кусочком свежей капусты, чтобы они лучше учились.
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Что нельзя делать 9 августа 2024

Домашней работой или тяжелым трудом в этот день не занимаются. Все свое время необходимо посвятить заботе о своём здоровье и молитве.

Нельзя выходить в поле, косить траву. В старину считали, что в этот день во время огородных и полевых работ может ударить молния.

Перевозку сена переносили на другой день, а также не занимались зерном. В старину в праздник несколько колосьев относили в храм, чтобы освятить и оставить на зиму дома. Считалось, что это принесёт благополучие и удачу.

Оставаться равнодушным к бедам других людей нельзя, а также отказывать в помощи нуждающимся и просящим. В этот день не стоит пересчитывать мелочь, так как это может навлечь финансовые трудности.
Фото: iStock/kuzina1964

Приметы на погоду на 9 августа

— Если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдут дожди.

— Если утки плещутся в воде и громко крякают, то погода испортится.

— Если кузнечики начали громко стрекотать, будет стоять сухая и жаркая погода в ближайшие дни.

— Если вечером стали летать навозные жуки, то можно продолжать радоваться хорошей погоде.

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Первые 265 белорусских школьников посетили Подмосковье по обмену
08 августа 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Московская область приняла группу из 265 школьников, которые приехали из Белоруссии для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами региона. Школьники гостили в Подмосковье в рамках межправительственных соглашений с Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«По программе обмена к нам приехали 265 человек. Это первая группа в этом году. Мы составили маршрут так, чтобы за короткое время дети посетили как можно больше главных достопримечательностей нашего региона. В Подмосковье работает самый большой в стране детский Технопарк, и на мастер-классах мы наглядно показали ребятам, что наукой можно заниматься со школьной скамьи», – рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
В программу вошли экскурсионные поездки в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, посещение Музея «Дорога памяти» и Храма Вооружённых сил России. Школьники жили в кампусах Гимназии им. Примакова.

Всего до конца лета в Московскую область приедут более 500 белорусских школьников.

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#экскурсия
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Психолог Хорс объяснил, зачем россиянам золотые смартфоны
Психолог Хорс: Россияне устали от серости
08 августа 2024, 21:09

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил желание россиян покупать золотые смартфоны усталостью людей от серости.
«Долгое время модные дома диктовали холодную гамму цветов: чёрный, стальной, серый, белый. Потом пошёл тренд на то, что все ездят в белых, серых и чёрных цветах. Надеюсь, что рост продаж смартфонов яркой расцветки – это предвестник того, что мы возвращаемся в полную цветовую гамму, потому что яркость цветов и разница между ними способствует личностному развитию. Чем больше в жизни многообразия, тем больше у человека готовности к разным сценариям», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.

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#техника
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В Котельниках проверяют квартиры, сдающиеся мигрантам
08 августа 2024, 20:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках выявляют квартиры, сдающиеся в аренду иностранцам. В жилом секторе микрорайона Южный проверили 49 квартир и паркинг, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью было выявить факты сдачи помещений в наём, а также случаи фиктивной постановки иностранных граждан на учёт. По итогам этой работы в дежурную часть Котельниковского отдела полиции доставили 18 граждан. Было установлено, что двое из них получили статус граждан России и теперь были поставлены на воинский учет в Люберецком военкомате», – рассказали в администрации.
Там отметили, что такие рейды регулярно проводят сотрудники Котельниковского отдела полиции вместе с привлечёнными силами подмосковного главка МВД. Помимо них, в рейдах участвуют сотрудники отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и представители общественности. Мероприятия направлены на поддержание правопорядка и выявление нарушений правил аренды жилья.

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#московская область
#подмосковье
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IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube
08 августа 2024, 20:45

Фото: iStock/anyaberkut

IT-эксперт Павел Мясоедов высказал мнение о том, что сбои в работе видеохостинга YouTube вызваны особенностями ограничения платформы.
По его мнению, то, что сейчас происходит с YouTube, не похоже на тотальную блокировку.

«Я бы назвал это особенностью процесса блокировки или особенностью организации ограничения. Пока не похоже на тотальную блокировку, обычно тотальным блокировкам предшествовали какие-то заявления. Я думаю, мы сейчас все помучаемся. Оттестируются эти системы, и через какое-то время, может быть, ограничения вообще отключат», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.

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#ограничения
#youtube
#технологии
#сервис
#интернет
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В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона
08 августа 2024, 19:50

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальщики Московской области в течение июля привели в нормативное состояние около 13 кв. км газонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За прошедший месяц произведён покос более 27 тыс. объектов в Московской области. Общая площадь покосов составила порядка 13 кв. км. По количеству обработанных участков лидируют Балашиха, где их число составило 1216, Химки и Коломна – 1156 и 1151 соответственно», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что оставить заявку на покос можно обратившись в управляющую компанию дома.

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#минчистоты
#газоны
#подмосковье
#московская область
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В России возросла популярность котонянь
08 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/krblokhin

В пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили о росте спроса на услуги котонянь в России.
Так, в период с января по начало августа этого года было открыто более 500 вакансий, которые предполагают работу с кошками и котами.

«Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе — августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го, так и 2024 года», — приводит Газета.ру сообщение hh.ru.

Сегодня, 8 августа, празднуется Всемирный день кошек.

Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что способности кошек излечивать болезни — не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

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В детском летнем лагере «Литвиново» открыли палаточный лагерь
08 августа 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе открыли палаточный лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Второй год в лагере по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время там уже побывали более 5 тыс. ребят.
«Мы запустили новый проект палаточного лагеря вместе с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. За смену в нём отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Для детей организуют встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС и МВД», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, в лагере предусмотрены повышенные физические нагрузки. Программа включает занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта и плаванию.

Дети живут в тёплых палатках, а питание и гигиеническое процедуры получают в стационарном лагере. Смена в палаточном лагере продлится 14 дней.

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#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#андрей кирюхин
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В Подмосковье в «красивую» дату поженились порядка 600 пар
08 августа 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в «красивую» дату 8 августа зарегистрировали брак около 600 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«08.08.2024 – одна из красивых дат. Цифра 8 означает знак бесконечности. Такие даты пользуются особым спросом. В Подмосковье сегодня поженились порядка 600 пар, парки региона выбрали почти 30», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве спрогнозировали, что свадебный бум придется в регионе на 24 августа – зеркальную дату. В регионе планируют оформить брак свыше 700 пар.

В ведомстве напомнили, что летний свадебный сезон подходит к концу, но у ещё пар есть возможность организовать регистрацию брака на свежем воздухе. Площадку можно выбрать на портале или пригласить регистратора на свою. Достаточно заполнить форму обратной связи, и специалист перезвонит в течение 15 минут.

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#московская область
#минсоцразвития мо
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«Вместо хлеба»: Диетолог раскрыла неожиданные свойства кабачков
Диетолог Дюваль: кабачки помогают омолодить кожу
08 августа 2024, 18:43

Фото: istock/Pack-Shot

Каждый август дачники задаются вопросом: куда деть урожай кабачков? Холодильники жителей уже заполнились этими продуктами с огорода от родственников и друзей, а что делать тем, у кого буквально «дом из кабачков»?
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1» заявила, что кабачок является летом практически садовой валютой, что связано с его полезными свойствами.

«Это один из самых лучших продуктов на столе человека, который заботится о своем питании. Кабачок — это водянистый плод, он состоит из воды и клетчатки. Самое уникальное содержится в его соке. Он очень подходит нашему организму, соединяется с нашей межклеточной жидкостью и несет в себе огромное количество полезных веществ», — сообщила эксперт.

Она добавила, что кабачок также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сохраняет молодость и красоту кожи, и способствует улучшению зрения.

«Для людей, склонных к вечернему перееданию, нужно есть 100-200 грамм салата с кабачком и огурцом, тогда на утро они будут выглядеть на 5-7 лет моложе, потому что кабачок выводит воду и положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему благодаря калию. Также в нем кремния 100% суточной нормы на 100 грамм. А это основной элемент, который синтезирует коллаген — лучший помощник для молодости упругости и красоты», — объяснила диетолог.

По ее словам, кабачок можно есть каждый день в самом разном виде —даже сыром.

«Кабачок можно есть сырым, заменив им хлеб. Он прекрасно сочетается с сыром. Можно сделать бутерброд — это будет вкусно. Еще кабачки можно использовать в качестве ингредиента для смузи: смешивать с фруктами и ягодами. Лучше всего дополнит кислинка (например, апельсин) и какие-то продукты с резким вкусом (например, клубника). Кабачок можно всегда добавлять в суп. И он отлично сочетается с мясом и птицей в любом виде», — поделилась собеседница.

Помимо всего прочего, кабачок является еще и диетическим продуктом, что говорит о его безопасности для фигуры.

«Переесть кабачок невозможно, потому что суточная норма варьируется от 400-500 граммов, а это полкило. Вряд ли кто-то сможет столько съесть, это ведь не черешня!» — заключила Анжелика Дюваль.

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