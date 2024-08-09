День святого Пантелеймона 9 августа: почему нельзя считать деньги и трудиться

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9 августа православные верующие отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона. В народе этот день также называют днём Пантелеймона-целителя. В этот день существуют определённые приметы и запреты. Расскажем о них подробнее в материале «Радио 1».
День целителя Пантелеймона — историяПантелеймон был врачом и исцелял людей от болезней, полагаясь на свои знания и веру в Бога. Он был казнен, но после смерти стал святым и покровителем врачей и больных. В этот день люди обращаются к нему с молитвами о здоровье и исцелении, а в церквях проходят богослужения, где верующие могут помолиться за своих близких.
Этот праздник напоминает нам о важности веры и духовного здоровья, а также о том, что всегда есть надежда на исцеление и помощь свыше. Ранее этот день также назывался Кочанником, поскольку именно в этот период времени кочаны капусты начинают наливаться.
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ТрадицииВ этот день существует традиция собираться друзьями и семьями за праздничным столом, где подаются блюда, приготовленные из фруктов и овощей нового урожая. Это символизирует благодарность Богу. Помимо этого, в некоторых регионах России в этот праздник устраивают ярмарки, на которых продаются разные товары, включая лекарственные травы.
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Что можно делать 9 августа 2024В День целителя Пантелеймона православные стремятся попасть в храм и помолиться у иконы святого. Больному человеку желательно отстоять молебен в честь целителя или помолиться дома, прося о скорейшем выздоровлении.
В этот день следует проверить, как завязались качаны капусты. Если они крепкие в начале августа, то, согласно приметам, надо готовиться к ранней и холодной осени. Кроме этого, можно продолжать собирать травы и листья на зиму, потому что в это время они считаются целебными.
В старину женщины пекли пироги с капустой и угощали ими бедных, путников и родных. Детей в этот день нужно угостить кусочком свежей капусты, чтобы они лучше учились.
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Что нельзя делать 9 августа 2024Домашней работой или тяжелым трудом в этот день не занимаются. Все свое время необходимо посвятить заботе о своём здоровье и молитве.
Нельзя выходить в поле, косить траву. В старину считали, что в этот день во время огородных и полевых работ может ударить молния.
Перевозку сена переносили на другой день, а также не занимались зерном. В старину в праздник несколько колосьев относили в храм, чтобы освятить и оставить на зиму дома. Считалось, что это принесёт благополучие и удачу.
Оставаться равнодушным к бедам других людей нельзя, а также отказывать в помощи нуждающимся и просящим. В этот день не стоит пересчитывать мелочь, так как это может навлечь финансовые трудности.
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Приметы на погоду на 9 августа— Если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдут дожди.
— Если утки плещутся в воде и громко крякают, то погода испортится.
— Если кузнечики начали громко стрекотать, будет стоять сухая и жаркая погода в ближайшие дни.
— Если вечером стали летать навозные жуки, то можно продолжать радоваться хорошей погоде.
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Дарья Осипова