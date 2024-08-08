Стало известно, в каких случаях дачникам можно не платить налоги на баню

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Мобильная баня-бочка может минимизировать налоговую нагрузку для дачников. Об этом сообщил председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), пишет РИА Новости.
По его словам, собственник земельного участка обязан платить налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или другое аналогичное сооружение в следующих случаях: если постройка имеет признаки капитального строения (наличие фундамента); если она зарегистрирована в установленном законом порядке в Росреестре.
Кроме того, необходимо будет уплатить налог, если площадь строения превышает 50 квадратных метров и если на участке уже есть другая хозяйственная постройка, к которой применяется налоговая льгота, предусмотренная статьей 407 Налогового кодекса.
Депутат подчеркнул, что в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса, если хозяйственная постройка используется в предпринимательских целях к ней может быть применена повышенная налоговая ставка.
Гаврилов предложил способ уменьшить налоговую нагрузку для тех, кто хочет этого. Он порекомендовал использовать некапитальные конструкции вместо капитальных. Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента. Сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание.
По его словам, такой подход позволяет пользоваться необходимыми постройками на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя. Однако он подчеркнул, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе.
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Кроме того, необходимо будет уплатить налог, если площадь строения превышает 50 квадратных метров и если на участке уже есть другая хозяйственная постройка, к которой применяется налоговая льгота, предусмотренная статьей 407 Налогового кодекса.
Депутат подчеркнул, что в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса, если хозяйственная постройка используется в предпринимательских целях к ней может быть применена повышенная налоговая ставка.
Гаврилов предложил способ уменьшить налоговую нагрузку для тех, кто хочет этого. Он порекомендовал использовать некапитальные конструкции вместо капитальных. Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента. Сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание.
По его словам, такой подход позволяет пользоваться необходимыми постройками на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя. Однако он подчеркнул, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе.
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Дарья Осипова