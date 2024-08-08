«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек

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Традиционно 8 августа считается днем кошек. Мало того, что пушистые приносят радость и любовь, так еще и, как говорят люди, перенимают болезни и лечат. Миф ли это?
Директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что это не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.
Она добавила, что кошачье мурлыкание, подобное порой звукам классической музыки, может положительно повлиять на нервную систему человека.
По словам Юлии Рубцовой, кошки помогают человеку развить в себе чувство ответственности и восстановить режим.
Она подчеркнула, что каждый человек должен найти свое животное. Люди рассказывают, что одна кошка не прижилась, вторая не прижилась, а одну нашли, и она осталась навсегда, заключила собеседница.
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«Это практика. Люди это замечают и не раз, и не два, это уже давно известно. Частенько можно услышать, что болезни уходят к кошкам. Например, у вас была какая-то шишка, а кошечка на ней полежала, лапками помяла это место, и потом шишка пропадает, а кошка два-три дня лежит, мучается, болеет», — рассказала эксперт.
Она добавила, что кошачье мурлыкание, подобное порой звукам классической музыки, может положительно повлиять на нервную систему человека.
«Мурчание у кошки происходит тогда, когда кошка вам доверяет и когда ей спокойно. А если вы будете нервничать, она все почувствует, будет мурчать, ластиться, и успокоение к вам придет», — поделилась собеседница.
По словам Юлии Рубцовой, кошки помогают человеку развить в себе чувство ответственности и восстановить режим.
«Человек понимает, что кошку нужно покормить, вылечить и так далее. Утром кошка в определенное время будит, потому что нужно кушать, и спать просится вечером. А это режим», — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что каждый человек должен найти свое животное. Люди рассказывают, что одна кошка не прижилась, вторая не прижилась, а одну нашли, и она осталась навсегда, заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева