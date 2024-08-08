Ермолаев день 8 августа: как не привлечь беду и сохранить здоровье

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Ежегодно 8 августа отмечается Ермолаев день, православная церковь вспоминает святого Ермолая, Никомидийского мученика, которого вместе с Ермиппом и Ермократом едва не придали мученической смерти среди прочих христиан.
О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».
По легенде, в начале IV века по приказу императора Максимилиана в Никомидийской церкви было сожжено множество христиан. Однако трем христианам чудом удалось спастись. Они скрывались на окраинах империи, но при этом не переставали учить людей христианской вере.
В один из дней Ермолая, Ермиппа и Ермократа схватили и предложили отречься от Христа, но те отказались. Язычники стали угрожать им муками и смертью, как вдруг началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.
Ермолай Никомидийский являлся пресвитером, стал раннехристианским мучеником. Зачастую святой изображается с принадлежностями для врачевания, является покровителем врачей, ему также молятся об избавлении от болезней.
8 августа, в Ермолаев день нельзя ходить по траве, пока на ней лежит роса. На Руси считали, что из-за этого можно здоровье потерять. Людям, у которых есть в хозяйстве домашняя птица, следует воздержаться в этот день от блюд с курицей, индейкой и иными пернатыми. В этот день нельзя убивать животных и охотиться. Потере здоровья сулит передача или одалживание рабочих инструментов.
Владельцы кошек должны быть осторожны в этот день. Домашним питомцам нельзя ложиться на детскую кровать — сон ребенка будет беспокойным. При этом, если кошка трётся о хозяина, ложится рядом с ним, то она предвещает семье благополучие и процветание.
Еще нельзя в этот день ругаться, девушкам и женщинам не следует заниматься рукоделием. На Руси считали, что из-за этого можно остаться несчастным и обрести проблемы.
Начиная с 8 августа можно собирать яблоки, однако употреблять их в пищу сразу не следует. Лучше оставить до Яблочного спаса и спрятать, чтобы сохранить в доме счастье и благополучие. В этот день наши предки продолжали копать картошку. Еще в Ермолаев день хорошо собирать лечебные травы.
Женщинам полагается 8 августа работать по дому, на огороде, заниматься заготовками, приготовлениями, уборкой. Если у мужчины на сегодня существуют какие-то мелкие дела по хозяйству, их обязательно надо сделать. Если этого не выполнить, то мелкие дела будут множиться, что приведет в дом ссоры и конфликты.
Обратите внимание на утреннюю росу. Если ее много, значит, осень будет теплой. Если мало, то ждите плохой погоды. Холодное утро 8 августа означает раннюю и морозную зиму. Радуга на небе — в скором времени будет тепло.
Если 8 августа ласточки и стрижи над самой водой летают — перед дождём. Зяблик поёт на закате или рано утром — к ненастью. Наблюдаете много мух — к осадкам. Липа пожелтела — к ранней осени. Рано утром кукушка кукует — к поздней и тёплой осени.
Именины в этот день отмечают Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.
Родившиеся 8 августа люди имеют тягу к профессиональному признанию. В случае правильного выбора своей профессии, они делают потрясающую карьеру, так как стремятся быть лучшими из лучших.
Читайте также:
Анна Летняя 7 августа: Чего ни в коем случае нельзя делать в день бабушки Христа
День святых Бориса и Глеба 6 августа: Чего нельзя делать, чтобы не накликать беду
Трофим Бессонник 5 августа: что делать, чтобы не оказаться нищим и сохранить семью
Ермолаев день — история
По легенде, в начале IV века по приказу императора Максимилиана в Никомидийской церкви было сожжено множество христиан. Однако трем христианам чудом удалось спастись. Они скрывались на окраинах империи, но при этом не переставали учить людей христианской вере.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev
В один из дней Ермолая, Ермиппа и Ермократа схватили и предложили отречься от Христа, но те отказались. Язычники стали угрожать им муками и смертью, как вдруг началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.
Ермолай Никомидийский являлся пресвитером, стал раннехристианским мучеником. Зачастую святой изображается с принадлежностями для врачевания, является покровителем врачей, ему также молятся об избавлении от болезней.
Что нельзя делать 8 августа 2024
8 августа, в Ермолаев день нельзя ходить по траве, пока на ней лежит роса. На Руси считали, что из-за этого можно здоровье потерять. Людям, у которых есть в хозяйстве домашняя птица, следует воздержаться в этот день от блюд с курицей, индейкой и иными пернатыми. В этот день нельзя убивать животных и охотиться. Потере здоровья сулит передача или одалживание рабочих инструментов.
Владельцы кошек должны быть осторожны в этот день. Домашним питомцам нельзя ложиться на детскую кровать — сон ребенка будет беспокойным. При этом, если кошка трётся о хозяина, ложится рядом с ним, то она предвещает семье благополучие и процветание.
Фото: iStock/krblokhin
Еще нельзя в этот день ругаться, девушкам и женщинам не следует заниматься рукоделием. На Руси считали, что из-за этого можно остаться несчастным и обрести проблемы.
Что можно делать 8 августа 2024
Начиная с 8 августа можно собирать яблоки, однако употреблять их в пищу сразу не следует. Лучше оставить до Яблочного спаса и спрятать, чтобы сохранить в доме счастье и благополучие. В этот день наши предки продолжали копать картошку. Еще в Ермолаев день хорошо собирать лечебные травы.
Женщинам полагается 8 августа работать по дому, на огороде, заниматься заготовками, приготовлениями, уборкой. Если у мужчины на сегодня существуют какие-то мелкие дела по хозяйству, их обязательно надо сделать. Если этого не выполнить, то мелкие дела будут множиться, что приведет в дом ссоры и конфликты.
Фото: iStock/Kerkez
Приметы на погоду 8 августа 2024
Обратите внимание на утреннюю росу. Если ее много, значит, осень будет теплой. Если мало, то ждите плохой погоды. Холодное утро 8 августа означает раннюю и морозную зиму. Радуга на небе — в скором времени будет тепло.
Аномально и изнуряюще: Синоптик рассказала о погоде в августе
Если 8 августа ласточки и стрижи над самой водой летают — перед дождём. Зяблик поёт на закате или рано утром — к ненастью. Наблюдаете много мух — к осадкам. Липа пожелтела — к ранней осени. Рано утром кукушка кукует — к поздней и тёплой осени.
Именины 8 августа 2024
Именины в этот день отмечают Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.
Родившиеся 8 августа люди имеют тягу к профессиональному признанию. В случае правильного выбора своей профессии, они делают потрясающую карьеру, так как стремятся быть лучшими из лучших.
Читайте также:
Анна Летняя 7 августа: Чего ни в коем случае нельзя делать в день бабушки Христа
День святых Бориса и Глеба 6 августа: Чего нельзя делать, чтобы не накликать беду
Трофим Бессонник 5 августа: что делать, чтобы не оказаться нищим и сохранить семью
Екатерина Коршунова