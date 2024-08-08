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Ермолаев день 8 августа: как не привлечь беду и сохранить здоровье

08 августа 2024, 00:00
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Ежегодно 8 августа отмечается Ермолаев день, православная церковь вспоминает святого Ермолая, Никомидийского мученика, которого вместе с Ермиппом и Ермократом едва не придали мученической смерти среди прочих христиан.
О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».

Ермолаев день — история




По легенде, в начале IV века по приказу императора Максимилиана в Никомидийской церкви было сожжено множество христиан. Однако трем христианам чудом удалось спастись. Они скрывались на окраинах империи, но при этом не переставали учить людей христианской вере.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В один из дней Ермолая, Ермиппа и Ермократа схватили и предложили отречься от Христа, но те отказались. Язычники стали угрожать им муками и смертью, как вдруг началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

Ермолай Никомидийский являлся пресвитером, стал раннехристианским мучеником. Зачастую святой изображается с принадлежностями для врачевания, является покровителем врачей, ему также молятся об избавлении от болезней.

Что нельзя делать 8 августа 2024


8 августа, в Ермолаев день нельзя ходить по траве, пока на ней лежит роса. На Руси считали, что из-за этого можно здоровье потерять. Людям, у которых есть в хозяйстве домашняя птица, следует воздержаться в этот день от блюд с курицей, индейкой и иными пернатыми. В этот день нельзя убивать животных и охотиться. Потере здоровья сулит передача или одалживание рабочих инструментов.

Владельцы кошек должны быть осторожны в этот день. Домашним питомцам нельзя ложиться на детскую кровать — сон ребенка будет беспокойным. При этом, если кошка трётся о хозяина, ложится рядом с ним, то она предвещает семье благополучие и процветание.

Фото: iStock/krblokhin


Еще нельзя в этот день ругаться, девушкам и женщинам не следует заниматься рукоделием. На Руси считали, что из-за этого можно остаться несчастным и обрести проблемы.

Что можно делать 8 августа 2024


Начиная с 8 августа можно собирать яблоки, однако употреблять их в пищу сразу не следует. Лучше оставить до Яблочного спаса и спрятать, чтобы сохранить в доме счастье и благополучие. В этот день наши предки продолжали копать картошку. Еще в Ермолаев день хорошо собирать лечебные травы.

Женщинам полагается 8 августа работать по дому, на огороде, заниматься заготовками, приготовлениями, уборкой. Если у мужчины на сегодня существуют какие-то мелкие дела по хозяйству, их обязательно надо сделать. Если этого не выполнить, то мелкие дела будут множиться, что приведет в дом ссоры и конфликты.

Фото: iStock/Kerkez

Приметы на погоду 8 августа 2024


Обратите внимание на утреннюю росу. Если ее много, значит, осень будет теплой. Если мало, то ждите плохой погоды. Холодное утро 8 августа означает раннюю и морозную зиму. Радуга на небе — в скором времени будет тепло.

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Если 8 августа ласточки и стрижи над самой водой летают — перед дождём. Зяблик поёт на закате или рано утром — к ненастью. Наблюдаете много мух — к осадкам. Липа пожелтела — к ранней осени. Рано утром кукушка кукует — к поздней и тёплой осени.

Именины 8 августа 2024


Именины в этот день отмечают Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

Родившиеся 8 августа люди имеют тягу к профессиональному признанию. В случае правильного выбора своей профессии, они делают потрясающую карьеру, так как стремятся быть лучшими из лучших.

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Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику
Экс-глава Кировской области Белых устроился на кондитерскую фабрику «Пермская»
07 августа 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-губернатор Кировской области и депутат заксобрания Пермского края Никита Белых, который отсидел несколько лет в колонии, нашел новую работу. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Уточняется, что новым местом работы бывшего политика стала АО «Кондитерская фабрика «Пермская»». Белых занял пост замгендиректора по корпоративным вопросам.

От самого экс-губернатора комментариев по данному вопросу не поступало. Ранее он сообщал, что нашел новую работу и с 8 июля приступит к обязанностям.

Напомним, Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии. Он отбывал срок за получение взятки. Белых был главой Кировской области с 2009 года.

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#политика
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Психолог Самбурский раскрыл, кто чаще всех испытывает «кринж»
Психолог Самбурский: «Кринж» испытывают склонные к самокритике люди
07 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/fizkes

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.
«Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с ещё одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция. Социальные нормы накладывают ожидания на поведение каждого. Когда на глазах происходит разрыв шаблона в отношении поведения, окружающие могут испытывать чувство стыда», — объяснил в беседе с Газета.ру Самбурский.

Ранее практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что трудоголизм похож на алкоголизм.

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#психолог
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#отношения
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Вечный холостяк: Психолог объяснил, почему мужчины чаще отказываются строить отношения
Психолог Сальникова: мужчины-холостяки не хотят идти на компромисс
07 августа 2024, 19:03

Фото: iStock/LightFieldStudios

7 августа традиционно считается днем всех холостяков. В этот день одинокие мужчины пересылают открытки-посты из разных пабликов и поздравляют друг друга со своим прекрасным статусом. Но так ли он прекрасен на самом деле?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что первоочередно нужно определиться с самим понятием «холостяк».

«Обычно холостяком считают мужчину в зрелом возрасте (около 40 лет), который не имел семейных отношений или, оставшись с неудачным опытом, решил, что холостяцкая жизнь лучше семейной», — объяснила эксперт.

Она уточнила, что на самом деле холостякам не сложно вступать в отношения, а здесь играет роль их собственное желание.

«Им скорее не сложно, а не нужно это делать. Это люди, которые для себя решили, что им не надо создавать семью, они не хотят продолжительных отношений. И ошибка общества в том, что мы думаем, что их нужно с кем-то познакомить или свести, как-то «пристроить», а им зачастую этого не хочется. Они в открытую говорят, что сделали выбор в пользу жизни без обязательств, без ответственности, без компромиссов, потому что отношения и брак — это не три месяца влюбленности, когда бабочки в животе, а умение находить компромиссы, умение подстраиваться, отчасти возможность поступиться своими интересами ради чего-то большего, это взрослый и осознанный выбор. И мужчины-холостяки сделали взрослый осознанный выбор — жить в пользу себя: никому ничего не должен, раз в неделю встречусь с какой-нибудь подругой, потом с другой, и такой образ жизни меня утеривает», — сказала психолог.

По ее мнению, это происходит, потому что границы общества психологической зрелости сильно сдвинулись. Молодые люди, по психологическим нормам, считаются до 45 лет, потому в обществе возникает некий инфантилизм.

«Желание уйти от ответственности, чтобы это само все решилось — это печальная тенденция, на самом деле. И вот этот стереотип, что с нужным человек будет все так, как надо, — инфантильная позиция, которая означает, что человек не хочет стараться. Так, как надо, будет только первые три месяца, полгода или год влюбленности и легкости, а в семейной жизни всегда приходится что-то делать, это и является причиной многих разводов. Почему-то есть стереотип, что всегда все должно быть хорошо и легко», — поделилась собеседница.

Психолог отметила, что абсолютного счесть я в жизни не бывает, а абсолютно беззаботные люди находятся в психиатрических больницах, где притупляются их все нервные процессы.

«Если он говорит, что в 45 лет не встретил ту единственную… это, возможно, запрос на безрассудное счастье, которые невозможно», — сказала специалист.

В завершении беседы Дарья Сальникова дала важный совет свободным людям, которые находятся в поиске долгосрочных отношений.

«Уберите запрос на постоянное счастье, потому что в отношениях могут быть конфликты, может быть грустно и одиноко. Это процесс, а не перманентное состояние. Вопрос только: ради чего мы это строим, какие ценности вам важны? Многие холостяки как раз говорят, что им не нужны эти семейные ценности. Это не есть плохо, просто второму партнеру нужно решить, насколько он к этому готов», — завершила психолог.

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Автоэксперт Сажин объяснил целесообразность запрета автономеров без флага РФ
07 августа 2024, 18:27

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.
Он отметил, что такая инициатива может быть направлена на воспитание патриотизма в людях, что очень здраво.

«Если эта идея не популистская и не имела цели пропиариться, а действительно направлена на патриотизм и воспитание традиционных ценностей, то она разумная. Но как идея она не носит никакой подоплеки. Я езжу с флагом и не считаю это чем-то зазорным. Если человек не россиянин и ему так нравится, пускай ездит, главное, чтобы это не мешало законодательству», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Тем временем власти Санкт-Петербурга планируют проработать идею создания государственного социального такси для граждан с ограниченными возможностями. Об этом сообщила вице-губернатор города Наталья Чечина.

«Созданы одни из лучших условий в стране для граждан с ограниченными возможностями. В частности, в Центре социальной реабилитации инвалидов Пушкинского района предоставляют соцуслуги инвалидам трудоспособного возраста. Коллективу этого учреждения очень благодарны. Но были и пожелания. В частности, улучшить качество работы социального такси, будем прорабатывать возможность создания государственного учреждения с определенными требованиями и контролем», – приводит «Петербургский дневник» слова Чечиной.

Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что россияне стали активно раскупать китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi.

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#такси
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#патриотизм
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Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на конкурс «Билет в Арктику»
07 августа 2024, 18:11

Фото: пресс-служба организаторов конкурса

Московская область вошла в топ-5 по количеству регистраций на второй сезон конкурса «Билет в Арктику». Всего в нём участвуют более 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
В мультиформатном конкурсе «Билет в Арктику» соревнуются студенты и молодые учёные в возрасте 18-35 лет. Победители нового сезона отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Лидеры по количеству регистраций – Московская, Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Самые популярные тематические направления – «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

Мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.
«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы с точки зрения науки и экономики. Встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш. Задача «Билета в Арктику» – вовлечь молодежь в сферу научных или промышленных исследований на Крайнем Севере. Очень рассчитываем, что конкурсанты станут миссионерами развития арктических территорий», – сказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.
Площадка проекта – мини-приложение «ВКонтакте». Участники исследуют виртуальную карту региона, знакомятся с достижениями российских учёных и актуальными арктическими разработками, выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал нужно успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса. Авторы 10 решений по оценке экспертного жюри отправятся в научную экспедицию на Ямал.

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#север
#подмосковье
#московская область
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В Химках выполнили годовой план по благоустройству дворов
07 августа 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Годовой план по благоустройству дворов в городском округе Химки выполнили на 100%, в программу вошли 19 объектов: 15 из них расположены в городе Химки, три — в деревне Брёхово и один в посёлке Лунёво, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В ходе благоустройства во дворах обновили малые архитектурные формы, поменяли бордюрный камень и покрытие у входных групп, а также обустроили парковочные места», — говорится в сообщении.
Работы были проведены во дворах Химок на улицах Молодёжная, Маяковского, Совхозная, Ленинградская, Союзная, Аптечная, Кирова, Мичурина, Железнодорожная, Микояна и на ряде других. А также в микрорайоне Школьный в деревне Брёхово и на Гаражной улице в посёлке Лунёво.

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#минчистоты
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Участник гастрономического сырного фестиваля в Истре рассказал о своем опыте сыродела
Сыровар Рубцов: сначала сыроварение было хобби, а сейчас бизнес
07 августа 2024, 17:49

Фото: Радио 1

В подмосковной Истре завершился гастрономический сырный фестиваль, в котором приняли участие фермеры из более 50 регионов нашей страны, а также специалисты из Ближнего зарубежья. Мероприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Участник фестиваля, предприниматель, основатель сыроварни «Рубцов» Алексей Рубцов рассказал редакции «Радио 1», что фестиваль прошел, как и всегда, на высшем уровне.

«Фестиваль в этом году прошел, как обычно, успешно. Все четко и слаженно. Московская область обеспечила хорошую транспортную доступность. Мы уже третий год привозим свой продукт, и у нас уже есть свои покупатели, которые только ради нашего сыра приезжают», — поделился собеседник.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Она также рассказал про свой уникальный сырный продукт.

«Мы производим один вид сыра — мягкий сыр с голубой плесенью «Блю крема», его изюминка — тройные сливки. Решили сделать монопродукт, потому что для каждого сыра необходимы свои условия. Они как дети: все время разбегаются, поэтому легче следить за одним ребенком», — сообщил сыровар.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

История гостя нашей редакции оказалась непростая: сначала хобби, потом стажировка во Франции и производство сыра «Камамбер», потом несколько лет проб и ошибок.

«Я сыроварением начал заниматься с 2016 года. В те времена пропал импортный сыр, в том числе и с белой плесенью, я увидел освободившуюся нишу и решил направить свое внимание туда. Увидел в интернете что Камамбер с белой плесенью недолго делается и не нужно много оборудования. Изучил книгу 1961 про производство мягких сыров, потом поехал на месячную стажировку в Нормандию. Мне все показали, дали закваску, я приехал в Москву и в лаборатории друзей с французскими заквасками пробовал получить сыр Камамбер, но не получилось, потому что во Франции делают сыр из сырого молока, а у нас, по законодательству, можно делать только из пастеризованного», — рассказал свою историю фермер.

Далее он заинтересовался сыром с голубой плесенью и решил сделать свой новый продукт.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

«Смотрел ролики по производству, изучал, записывал. Нюанс производства сыра с плесенью в том, что формируются горошины, которые насыпаются в емкости, а между горошинами образуются полости, в которых уже прорастает голубая плесень», — уточнил предприниматель.

Сырный продукт с голубой плесенью, по его словам, готовится полтора месяца.

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Россиянам раскрыли недочёты квартир в новостройках
Агент Шмелев заявил о неработающих батареях и розетках в новостройках
07 августа 2024, 17:39

Фото: iStock/zazamaza

Агент по недвижимости Владимир Шмелев заявил, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
Он рекомендовал при приёмке нового жилья проверять состояние стен, окон, дверей, сантехники и т. д.

«Самые распространённые дефекты в квартирах с отделкой – плохо открываются и закрываются окна (то есть это щели). Могут быть трещины, перекос дверей. Ванны порой не укреплены. Должным образом не загерметизированы стыки между ванной и стенами. Здесь же неровности стен, неработающие батареи и розетки», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.

Примерно такие же недочёты он отметил и в квартирах без отделки.

До этого в ЦБ РФ сообщили, что купировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков сможет способствовать купированию непрозрачных ставок ипотеки.

«Мы рассчитываем, что купировать непрозрачные, высокорискованные схемы, которые подогревают рост цен на недвижимость, поможет стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года», — приводят «Известия» комментарий пресс-службы регулятора.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

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#стандарт
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Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа
07 августа 2024, 17:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, а также га МЦД-1, изменится с пятницы, 9 августа, по воскресенье, 11 августа, из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 9 по 11 августа будут проводиться работы по реконструкции станции Тестовская, а также строительство путепроводной развязки на участке между станциями Беговая и Тестовская. В связи с этим с 19:00 до будут 10:30 следующего дня будут увеличены интервалы между поездами, а некоторые электрички временно отменят или сократят их маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажирам напомнили, что актуальное расписание электричек они могут посмотреть на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте или в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании.

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