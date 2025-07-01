День ветеранов боевых действий отметили в Москве

01 июля 2025, 21:13

Фото: iStock/Fotokot197

1 июля у памятника Воинам-интернационалистам в парке на Поклонной горе прошло торжественное мероприятие в рамках Дня ветеранов боевых действий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





По данным издания, мероприятие организовали члены Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Московского городского отделения «Союз десантников» и Региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане «Московский Дом солдатского сердца».



Здесь собрались ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Приднестровье и других странах, а также Герои России и Советского Союза, депутаты Госдумы и Мособлдумы, а также руководители ветеранских и общественных организаций.



На сегодняшний день этот праздник не является официальным. Тем не менее уже несколько лет подряд ветераны боевых действий собираются в этот день вместе, чтобы отдать дань памяти своим боевым товарищам.





«Ежегодно 1 июля мы отмечаем День ветеранов боевых действий. История этого праздника неразрывно связана с историей нашего государства. Начиная с 1945 года, в мире произошло более 50 войн и локальных конфликтов, где нашим военнослужащим приходилось отстаивать государственные интересы с оружием в руках», — обратился к гостям мероприятия председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.