Газета «Вечерняя Москва» выпустила репринт номера 1945 года

25 июня 2025, 13:05

Фото: iStock/Fedor Kozyr

Газета «Вечерняя Москва» выпустила репринтный выпуск черно-белой газеты от 25 июня 1945 года, именно тот, который держали в руках москвичи после исторического Парада Победы в июне 1945 года.





В выпуске можно увидеть снимки героев-победителей, военной техники, а также знамёна поверженного врага.





«Это был момент, когда вся страна увидела: страшная война окончена, враг повержен. Парад чествовал беспримерный подвиг народа и армии. Журналисты «Вечерки» были «глазами и ушами» армии, освещая каждый день войны», — отметил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.