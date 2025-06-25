Газета «Вечерняя Москва» выпустила репринт номера 1945 года
Газета «Вечерняя Москва» выпустила репринтный выпуск черно-белой газеты от 25 июня 1945 года, именно тот, который держали в руках москвичи после исторического Парада Победы в июне 1945 года.
В выпуске можно увидеть снимки героев-победителей, военной техники, а также знамёна поверженного врага.
«Это был момент, когда вся страна увидела: страшная война окончена, враг повержен. Парад чествовал беспримерный подвиг народа и армии. Журналисты «Вечерки» были «глазами и ушами» армии, освещая каждый день войны», — отметил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.
Он напомнил, что даже во время войны редакция не прерывала свою работу.
Выпуск вложили в утренний выпуск газеты от 25 июня. Его можно бесплатно взять в префектурах и управах, центрах «Госуслуг», поликлиниках и организациях социальной сферы.