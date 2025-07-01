В Павлово-Посадском округе возложили цветы к воинским мемориалам
День ветеранов в Павлово-Посадском округе отметили торжественными митингами и возложением цветов к воинским мемориалам. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В городе Павловский Посад мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов, провели у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева. В Электрогорске — у мемориала воинам-интернационалистам в сквере «Боевое братство», — говорится в сообщении.Участие в мероприятиях прияли ветераны локальных боевых действий, специальной военной операции, члены окружного Совета депутатов, представители руководства муниципалитета, общественных организаций, а также волонтёры. Частью торжественных митингов стали литературные номера.