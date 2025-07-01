В девяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам
Бесплатные консультации проведут сотрудники Центра мемориальных услуг в июле в девяти офисах «Мои документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«На консультации можно будет узнать, как правильно оформить удостоверение о захоронении, как оформить семейное (родовое) захоронение, как получить разрешение на установку надгробий и пр.», — говорится в сообщении.1 июля консультация будет проходить в МФЦ в Сергиеве Посаде по адресу: улица Клементьевская, дом №72. 3 июля — в Раменском (улица Крымская, дом №5). 8 июля — в Люберцах (улица 8 Марта, дом №30Б). 10 июля — в Наро-Фоминске (улица Полубоярова, дом №8). 15 июля — в Королёве (микрорайон Юбилейный, улица Пионерская, дом №1/4). 22 июля — в городе Белоозёрский округа Воскресенск (улица 60 лет Октября, дом №8). 24 июля — в Домодедове (микрорайон Барыбино, улица Леваневского, дом №2А). 29 июля — в Волоколамске (улица Революционная, лом №3). 31 июля — в Мытищах (улица Карла Маркса. Дом №4).
Узнать сотрудников Центра мемориальных услуг можно будет по баннеру и форменной одежде.