День ВМФ в Санкт-Петербурге завершился салютом

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День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге завершился салютом у Петропавловской крепости, передали в Ленинградском военном округе, сообщает РИА Новости.
В торжественном салюте приняли участие 12 установок, состоящих из шести модулей различного калибра – от 105 до 310 мм. Всего было произведено 30 выстрелов с интервалом в полминуты.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота Вооруженные силы РФ. Российский лидер также поприветствовал экипажи кораблей из Китая, Алжира и Индии, которые прибыли в Россию для участия в параде.
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Александр Климов