Путин: Встречи военных разных стран говорят об их стремлении к миру

Фото: сайт Кремля
Сотрудничество военных из разных стран свидетельствует об их стремлении к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к иностранным морякам, участвовавшим в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ РФ.
По его словам, если военные люди, а тем более люди с таким особым характером, как военные моряки, собираются вместе, это добрый знак. Знак того, что военные люди, собираясь вместе, стремятся к миру, сотрудничеству, взаимопониманию и партнёрству. Российский лидер поблагодарил гостей за то, что они в такое «непростое время» приехали в Россию и своим участием в параде создают предпосылки для взаимодействия и сотрудничества.
Российский лидер заверил иностранных участников парада, что россияне со своей стороны так же тепло и душевно относятся к ним самим, к руководству их государств и к народам их стран. И в этом смысле рассматривают их как посланцев своих народов.
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Александр Бойцов