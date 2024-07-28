Путин принял Главный парад по случаю празднования Дня ВМФ России — видео

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Президент РФ и Верховный Главнокомандующий Вооружённых сил РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня Военно-морского флота России.
Глава государства прибыл на парад и находился в Петропавловской крепости, передаёт корреспондент РИА Новости. По традиции мероприятие состоит из наземной и морской части. К участию в параде привлечены 20 надводных боевых кораблей и катеров, одна подводная лодка, а также четыре парусных судна.
Верховный Главнокомандующий в сопровождении министра обороны РФ и главнокомандующего Военно-морским флотом на катере обошёл парадные линии боевых кораблей на Неве. Кроме российских судов, в параде по случаю Дня ВМФ приняли участие также иностранные суда.
Мероприятия Дня ВМФ завершатся вечером праздничным салютом над Невой у стен Петропавловской крепости.
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Верховный Главнокомандующий в сопровождении министра обороны РФ и главнокомандующего Военно-морским флотом на катере обошёл парадные линии боевых кораблей на Неве. Кроме российских судов, в параде по случаю Дня ВМФ приняли участие также иностранные суда.
Мероприятия Дня ВМФ завершатся вечером праздничным салютом над Невой у стен Петропавловской крепости.
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Александр Бойцов