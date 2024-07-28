Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами: «На счастье!»

Фото: сайт Кремля
В воскресенье после Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ России президент РФ Владимир Путин собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии.
На встрече также присутствовали командиры морских сил, включая Азербайджан, Вьетнам и Египет. После выступления главы российского государства, в котором он поздравил моряков и поблагодарил их за участие в празднике, официанты стали разносить гостям напитки. Один из иностранцев случайно уронил бокал и, смутившись, принялся собирать осколки. Путин остановил его.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что когда военные люди собираются вместе, тем более люди с таким характером, как военные моряки, это говорит о том, что они нацелены на взаимодействие, мир и сотрудничество.
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«У нас не принято, это на счастье», — сказал российский президент.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что когда военные люди собираются вместе, тем более люди с таким характером, как военные моряки, это говорит о том, что они нацелены на взаимодействие, мир и сотрудничество.
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Александр Бойцов