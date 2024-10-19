Протоиерей Харитонов объяснил бесполезность переименования Хэллоуина

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Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заявил, что переименовывать в России Хэллоуин не имеет смысла, поскольку это никак не изменит бесовскую сущность этого праздника.
«Как бы мы ни назвали этот праздник, его внутреннее содержание останется прежним. У нас есть множество других нужных праздников, которые созидают добро и любовь. Один из таких ближайших праздников — День народного единства. К этому надо стремиться — к единству нашего народа, к любви друг к другу, это надо проповедовать, а не ерунду, которую нам вливают, независимо от названия», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Харитонов.
Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин по аналогии с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка».
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