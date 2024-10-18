Культурно-просветительская акция «Тотальный диктант — 2025» пройдёт 5 апреля 2025 года

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Фонд языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и Фонд президентских грантов организуют акцию «Тотальный диктант — 2025» в Центральном федеральном округе 5 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации президента Российской Федерации.
Ежегодная культурно-просветительская акция направлена на повышение уровня грамотности населения и развитие интереса к русскому языку.
Инициатива осуществляется добровольцами и партнёрами, а также спонсорами и грантодателями.
Тотальный диктант — это праздник грамотности для тех, кто стремится, умеет и любит писать на русском языке без ошибок. Он олицетворяет искреннюю любовь к языку и грамотность, лёгкую ностальгию по школьным диктантам и, конечно же, энтузиазм всех участников акции, будь то организаторы, проверяющие или те, кто пишет сам.
Первый Тотальный диктант был проведён 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете студентами творческого объединения «Глум-клуб».
Более подробная информация об акции «Тотальный диктант — 2025» доступна на сайте www.totaldict.ru.
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Инициатива осуществляется добровольцами и партнёрами, а также спонсорами и грантодателями.
Тотальный диктант — это праздник грамотности для тех, кто стремится, умеет и любит писать на русском языке без ошибок. Он олицетворяет искреннюю любовь к языку и грамотность, лёгкую ностальгию по школьным диктантам и, конечно же, энтузиазм всех участников акции, будь то организаторы, проверяющие или те, кто пишет сам.
Первый Тотальный диктант был проведён 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете студентами творческого объединения «Глум-клуб».
Более подробная информация об акции «Тотальный диктант — 2025» доступна на сайте www.totaldict.ru.
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Дайана Хусинова