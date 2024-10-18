Культурно-просветительская акция «Тотальный диктант — 2025» пройдёт 5 апреля 2025 года

Рейд по ликвидации незаконных рекламных объявлений по продаже наркотиков на зданиях и асфальте провели в Мытищах члены местного отделения «Молодой Гвардии Елиной России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В ходе рейда мытищинские молодогвардейцы осмотрели фасады жилых и нежилых зданий, остановки общественного транспорта, спортивные и детские площадки. По результатам осмотра они выявили и устранили незаконную рекламу наркотиков и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что такие профилактические рейды проводятся в округе регулярно, из главная задача — остановить распространение наркотиков. О появлении рекламы опасных веществ жителей просят сообщать на адрес: terbez@mytyshi.ru. В письме нужно указать точное место расположения рекламы, кроме того, желательно приложить фотографию рекламной надписи.В Мытищах снесли ветхий двухэтажный дом на восемь квартирВ Мытищах устроили детскую выставку-перфомансЮные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени