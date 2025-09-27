Достижения.рф

В Госдуме предложили убрать наценку на перевозку детей в такси

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который установит правила перевозки детей в такси. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.



Сейчас при заказе машины с детским креслом или бустером стоимость поездки обычно возрастает. Но, как считает парламентарий, семья не должна платить больше только за то, что в такси едет ребенок.

Буцкая подчеркнула, что перевозка детей предъявляет особые требования к водителю и автомобилю.

«Это всё мы погружаем внутрь законопроекта, но никакого повышения цены для семей с детьми, для поездок в такси быть не должно», — заявила Татьяна.
Ольга Щелокова

