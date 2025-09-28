В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов

28 сентября 2025, 12:00

Депутат Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Об этом пишет «Газета.Ru».





По его словам, Россия сейчас находится на важном этапе. Спецоперация, социальные и демографические трудности, а также другие вызовы требуют значительных ресурсов, добавил парламентарий.





«Здесь каждая копейка на счету!» — отметил депутат.

