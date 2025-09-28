В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его словам, Россия сейчас находится на важном этапе. Спецоперация, социальные и демографические трудности, а также другие вызовы требуют значительных ресурсов, добавил парламентарий.
«Здесь каждая копейка на счету!» — отметил депутат.
Слуцкий выразил недовольство тем, что государство выплачивает пенсии мигрантам, которые, по его мнению, часто проявляют неуважение к РФ и русским людям, в то время как пенсии российских пенсионеров остаются низкими.
