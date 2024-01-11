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Евросоюз не должен передавать Украине дополнительные 50 миллиардов евро помощи. Этот шаг был бы неправильным, учитывая масштабы коррупции в стране.
По мнению евродепутата, предоставление такому главе государства и его абсолютно коррумпированному государственному аппарату свободный доступ к 50 миллиардам евро является совершенно неприемлемым.
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Александр Бойцов