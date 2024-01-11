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В Пентагоне признались, что плохо отслеживают военную помощь США Украине

11 января 2024, 18:28
Фото: iStock/Austin Nooe

Фото: iStock/Austin Nooe

Американские чиновники плохо отслеживали военную помощь США Украине. С таким признанием выступил главный инспектор Пентагона.
Он отметил, что проблемы с отслеживанием поставок вооружения ВСУ в частности касаются ракет, беспилотников и приборов ночного видения. Вся эта военная аппаратура превышает стоимость 1 миллиарда долларов.

В докладе инспектора говорится о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним.


Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что плохое отслеживание поставленного украинской армии оружия может привести к росту его краж или передач другим лицам или странам.

При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.

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Американист Блохин: Конфискация российских активов способствует продлению СВО
11 января 2024, 18:36

Фото: istockphoto.com/Barks_japan

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США всё же конфискуют российские активы, то это продлит СВО ещё на два года.
Он пояснил, что конфискованные российские средства позволят Штатам и далее оказывать помощь Украине в спецоперации.

«За время спецоперации на Украине США выделили в качестве помощи Киеву более $230 млрд. Если Вашингтон конфискует российские активы объемом в $300 млрд и передаст их Украине, то СВО продлится ещё на два года. Скорее всего, США пойдут по этому пути. Причём даже Республиканская партия не будет возражать против этого, максимум несколько замедлят процесс конфискации для создания видимости «конфронтации» с нынешним правительством», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Блохин.

Он добавил, что, если такое случится, России нужно будет отвечать симметрично.

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#сша
#помощь
#активы
#россия
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«Личные мотивы»: В Совфеде указали на причину отказа Зеленского от прекращения огня
Сенатор Цеков: Зеленский отказался от прекращения огня из личных мотивов
11 января 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президентом Украины Владимиром Зеленским в нынешнем конфликте движут не политические, а личные мотивы, об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Им (Владимиром Зеленским) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения», — прокомментировал ситуацию Цеков.

По его словам, Зеленскому необходим этот конфликт, чтобы как можно дольше оттягивать президентские выборы и оставаться у власти.

Ранее президент Украины заявил, что не намерен идти на временное прекращение огня. Он считает, что это обстоятельство не приведёт к решению конфликта, а только сыграет на руку России.

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#выборы
#владимир зеленский
#сво
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«Следи за языком»: В Совфеде вынесли последнее предупреждение президенту Эстонии
Сенатор Цеков призвал эстонского президента Кариса следить за языком
11 января 2024, 17:45

Фото: iStock/diegograndi

Президенту Эстонии Алару Карису следовало бы держать язык за зубами, с таким заявлением выступил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает», — прокомментировал ситуацию Цеков.

По его словам, Карис договорится до того, что втянет весь Североатлантический альянс в вооружённый конфликт с Россией.

Ранее эстонский лидер, в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что он против инициативы об ограничении украинских ударов по территориям России.

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#эстония
#украина
#россия
#сво
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Исчезновение США станет лучшим сценарием для Европы, заявил историк Тодд
Французский историк Тодд назвал исчезновение США лучшим сценарием для Европы
11 января 2024, 17:25

Фото: iStock/SurkovDimitri

Лучшим сценарием для Европы послужит исчезновение США. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, чьи слова приводит РИА Новости.
Он объяснил это тем, что именно Вашингтон всегда выступает инициатором различных вооружённых столкновений, привносит хаос, а также не даёт европейцам сблизиться с Россией.

По его словам, при исчезновении США настанет мир, и это лучшее, что может случиться с Европой.

Также Тодд подчеркнул, что американские власти очень заинтересованы в разрыве отношений между Россией и европейскими государствами. При этом такая политика приведёт к тому, что США придётся отказаться от своих имперских амбиций.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден может устроиться Третью мировую войну и уничтожить США до начала президентских выборов в стране, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

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#сша
#европа
#мир
#политика
#джо
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ВМС Ирана задержали танкер США в Оманском заливе
Tasnim: иранские военные задержали танкер США в Оманском заливе
11 января 2024, 17:12

Фото: iStock/Rainer Puster

Солдаты армии Ирана задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Об этом сообщило государственное информационное агентство Tasnim.
Отмечается, что иранские ВМС задержали танкер США согласно решению суда. При этом не приводятся данные о том, каково это решение и какой именно корабль был задержан.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН поддержал предложенную США и Японией резолюцию, согласно которой хуситов призывают немедленно совершать атаки на иностранные суда в Красном море. В документе отмечается, что ООН категорически осуждает действия йеменских хуситов.

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#иран
#сша
#суд
#корабль
#вмф
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Посольство РФ в Эквадоре: Отправка российской техники в США станет недружественным шагом
Москва предупредила Эквадор о последствиях отправки российской техники в США
11 января 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России в Эквадоре оповестило власти южноамериканской страны о том, что отправка старой российской и украинской техники в США будет рассматриваться Москвой как явно недружественный шаг. Об этом сообщил посол РФ в Кито Владимир Спринчан.
В эфире телеканала «Россия 24» дипломат рассказал о том, что до эквадорского руководства была доведена позиция России о том, что отправка этой отслужившей своё техники не нужна американцам, тем более, что те назвали её металлоломом. Зато она может понадобиться тем, кто умеет обращаться с техникой советского производства (имеется ввиду Украина - прим. ред.). В дипломатическом ведомстве дали понять властям, что это было бы недружественным шагом.

Реакция российского посольства последовала после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о том, что его страна готова до конца января произвести старой российской и украинской техники на новую американскую на сумму порядка 200 миллионов долларов. Спринчан подчеркнул, что отправка этого так называемого «металлолома» будет сродни вкладу в конфликт на одной из сторон и вступит в противоречие с заявленной миротворческой позицией Эквадора. Он также добавил, что дипломаты продолжают следить за ситуацией.

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#россия
#конфликт
#президент
#украина
#дипломат
#техника
#сша
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Медведев доложил Путину о производстве оружия в России
11 января 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Об этом Медведев сообщил во время заседания рабочей группы военно-промышленного комплекса.
Он отметил, что по итогам доклада Путин дал указание по вооружениям. Исходя из него, рабочая группа продолжит в текущем году контролировать выполнение плана поставок наиболее востребованного оружия, а также будет заниматься вопросами его производства.

Ранее Медведев в ходе заседания ВПК отметил стремительное развитие российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, об этом свидетельствуют успешные удары ВС РФ по военным объектам на территории Украины.

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#дмитрий медведев
#владимир путин
#оружие
#россия
#производство
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Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и сказала, что Трамп вызвал эрекцию
11 января 2024, 16:33

Фото: сайт Кремля

Член Палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал оговорилась и заявила, что экс-президент США Дональд Трамп вызвал эрекцию, чем довела зал заседаний до истерики. Она хотела произнести словосочетание «вызвал бунт», но вместо insurrection (бунт, восстание) произнесла созвучное erection.
Это случилось во время её речи на одном из заседаний нижней палаты Конгресса, когда она предложила законодателям вспомнить о «возмутительных событиях, которые никогда не случались прежде», намекая на возможное участие Трампа в организации беспорядков и бунта у Белого дома. Вот тут-то и произошла забавная оговорка, передаёт Life.

К чести Джаяпал, она не растерялась, быстро поправила саму себя и посмеялась вместе со всем залом.

«Давайте обсудим тот факт, что президент Трамп вызвал эрекцию... Возможно, и её тоже!», — рассмеялась конгрессвумен вместе со всей аудиторией, осознав смысл сказанного.

Видео забавного конфуза парламентария опубликовано в социальных сетях и пользуется успехом среди пользователей.

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#видео
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#трамп
#конгресс сша
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Депутат Европарламента Вилимски: ЕС не должен передавать Киеву €50 млрд помощи
11 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз не должен передавать Украине дополнительные 50 миллиардов евро помощи. Этот шаг был бы неправильным, учитывая масштабы коррупции в стране.
Такое мнение высказал евродепутат Харальд Вилимски, который возглавляет делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте. Он отметил также, что на Украине процветает непотизм (вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий друзьям и родственникам, независимо от их деловых качеств - прим. ред.). Политик также добавил, что сам президент Зеленский был замечен в участии «в сомнительных сделках с офшорами».

По мнению евродепутата, предоставление такому главе государства и его абсолютно коррумпированному государственному аппарату свободный доступ к 50 миллиардам евро является совершенно неприемлемым.

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#евро
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#зеленский
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#помощь
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