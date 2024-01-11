В Пентагоне признались, что плохо отслеживают военную помощь США Украине

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Американские чиновники плохо отслеживали военную помощь США Украине. С таким признанием выступил главный инспектор Пентагона.
Он отметил, что проблемы с отслеживанием поставок вооружения ВСУ в частности касаются ракет, беспилотников и приборов ночного видения. Вся эта военная аппаратура превышает стоимость 1 миллиарда долларов.
В докладе инспектора говорится о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним.
Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что плохое отслеживание поставленного украинской армии оружия может привести к росту его краж или передач другим лицам или странам.
При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.
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В докладе инспектора говорится о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним.
При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.
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Анастасия Чинкова