Специалисты Минсельхозпрода проверили перед 8 Марта качество подмосковных роз
Сотрудники Коломенского райотдела Россельхозцентра проверили в ООО «А Формула» саженцы роз на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Всего исследовали 39 партий саженцев. Из разных мест каждой партии отобрали 5% растений.
Специалисты оценили состояние надземной части, подсчитали количество основных побегов, измерили диаметр ствола в месте прививки, учли количество корней и длину каждого из них. Кроме того, они визуально проверили внешний вид саженцев на отсутствие повреждения вредителями, болезней и механических дефектов.
Эксперты установили, что качество саженцев роз полностью соответствует нормативам. Это значит, что в преддверии Международного женского дня жители Подмосковья смогут порадовать себя и близких розами, прошедшими строгий контроль качества.
«Выбирайте цветы внимательно. Чтобы букет простоял дольше, осмотрите бутоны. Они должны быть упругими и не слишком раскрытыми – так растения сохранятся дольше. Листья и стебли должны выглядеть свежими, без пожелтения и сухости. Место среза роз не должно быть тёмным, а стебель – размягчённым. На лепестках не должно быть пятен, повреждений и признаков увядания. Капли воды или конденсат на лепестках могут указывать на неправильное хранение. Такие цветы быстро потеряют свежесть», – отметили в ведомстве.Там добавили, что аромат роз должен быть лёгким и приятным. Резкий или неприятный запах может свидетельствовать о химической обработке или начале порчи.
Стебли должны быть плотными и гибкими, без трещин и заломов. Помимо этого, рекомендуется избегайте слишком тонких или искривлённых стеблей, так как они могут не выдержать веса бутона.