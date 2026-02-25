Специалисты Минсельхозпрода проверили перед 8 Марта качество подмосковных роз

25 февраля 2026, 18:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Коломенского райотдела Россельхозцентра проверили в ООО «А Формула» саженцы роз на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Всего исследовали 39 партий саженцев. Из разных мест каждой партии отобрали 5% растений.



Специалисты оценили состояние надземной части, подсчитали количество основных побегов, измерили диаметр ствола в месте прививки, учли количество корней и длину каждого из них. Кроме того, они визуально проверили внешний вид саженцев на отсутствие повреждения вредителями, болезней и механических дефектов.



Эксперты установили, что качество саженцев роз полностью соответствует нормативам. Это значит, что в преддверии Международного женского дня жители Подмосковья смогут порадовать себя и близких розами, прошедшими строгий контроль качества.

«Выбирайте цветы внимательно. Чтобы букет простоял дольше, осмотрите бутоны. Они должны быть упругими и не слишком раскрытыми – так растения сохранятся дольше. Листья и стебли должны выглядеть свежими, без пожелтения и сухости. Место среза роз не должно быть тёмным, а стебель – размягчённым. На лепестках не должно быть пятен, повреждений и признаков увядания. Капли воды или конденсат на лепестках могут указывать на неправильное хранение. Такие цветы быстро потеряют свежесть», – отметили в ведомстве.