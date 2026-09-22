Деньги пропали из багажа: стало известно, какие шаги помогут получить компенсацию

22 сентября 2026, 20:58

Адвокат рассказал, что делать пассажиру, если у него украли деньги из чемодана

Фото: Istock / Alexandr Lebedko

Кражи из багажа становятся неприятным сюрпризом для туристов уже после прилета. Недавно у москвичей, летевших Flydubai через Дубай на Мальдивы, из чемодана пропали 120 тысяч рублей и евро. Пассажиры обратились в полицию, однако спустя полтора месяца расследование не продвинулось.