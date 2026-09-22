Деньги пропали из багажа: стало известно, какие шаги помогут получить компенсацию
Кражи из багажа становятся неприятным сюрпризом для туристов уже после прилета. Недавно у москвичей, летевших Flydubai через Дубай на Мальдивы, из чемодана пропали 120 тысяч рублей и евро. Пассажиры обратились в полицию, однако спустя полтора месяца расследование не продвинулось.
Адвокат Эдуард Бурушко рассказал «Вечерней Москве», что делать, если после перелета пассажир обнаружил вскрытый чемодан и пропажу вещей или денег.
Прежде всего, если кража обнаружена прямо в зоне выдачи багажа, уходить оттуда не стоит. Нужно обратиться к стойке розыска багажа и оформить акт, указав, что чемодан вскрыт и что именно пропало. Содержимое багажа лучше сразу сфотографировать. Дополнительным доказательством может стать вес чемодана: он указывается в багажной квитанции, поэтому его уменьшение после перелета способно подтвердить факт пропажи вещей.
Особое внимание нужно обратить на сроки. Письменную претензию авиакомпании необходимо направить в течение семи дней после получения багажа. Также эксперт советует подать заявление в полицию по месту прилета и в транспортную полицию аэропорта вылета. Даже если найти вора не удастся, документ подтвердит сам факт кражи и может понадобиться для дальнейших требований к перевозчику или страховой.
По словам Бурушко, ответственность авиакомпании по общему правилу ограничена примерно 175 тысячами рублей на одного пассажира. При этом для взыскания денег придется доказать не только сам факт пропажи, но и то, что наличные действительно находились в чемодане. В качестве подтверждения могут пригодиться банковские выписки о снятии средств или документы об обмене валюты.
Эксперт также отметил, что отказ авиакомпании компенсировать деньги, находившиеся в багаже, не обязательно означает конец истории. На обращение в суд, по его словам, может быть отведено до двух лет.
Читайте также: