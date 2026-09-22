Цифровой рубль — не обычные безналичные деньги: эксперт объяснил разницу

22 сентября 2026, 20:47

Стало известно, почему цифровые рубли отличаются от денег в банке

Фото: Istock / SSV-Photo

Цифровой рубль — это такая же российская валюта, как наличные и безналичные рубли, но существующая в отдельной форме. Главное отличие от привычных денег на банковской карте заключается в том, где они хранятся и кто несет за них ответственность. Об этом на заседании Президиума Госсовета Татарстана рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин, передает «Татар-информ».





Сейчас существуют три формы рубля: наличные — банкноты и монеты, безналичные — средства на счетах в коммерческих банках, и цифровые — деньги на платформе Банка России.





«Цифровой рубль — это такой же рубль, который мы используем в повседневной жизни, только в новой форме», — пояснил Шарифуллин.