Цифровой рубль — не обычные безналичные деньги: эксперт объяснил разницу
Стало известно, почему цифровые рубли отличаются от денег в банке
Цифровой рубль — это такая же российская валюта, как наличные и безналичные рубли, но существующая в отдельной форме. Главное отличие от привычных денег на банковской карте заключается в том, где они хранятся и кто несет за них ответственность. Об этом на заседании Президиума Госсовета Татарстана рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин, передает «Татар-информ».
Сейчас существуют три формы рубля: наличные — банкноты и монеты, безналичные — средства на счетах в коммерческих банках, и цифровые — деньги на платформе Банка России.
«Цифровой рубль — это такой же рубль, который мы используем в повседневной жизни, только в новой форме», — пояснил Шарифуллин.По его словам, ключевая разница заключается в месте хранения средств. Обычные безналичные деньги находятся на счете в коммерческом банке, а цифровые рубли — на специальном счете цифрового рубля на платформе Банка России. При этом ответственность за средства на обычном банковском счете несет коммерческий банк.
Цифровым рублем можно оплачивать покупки и совершать переводы. При этом использовать его для открытия вкладов или получения кредитов нельзя. Эти банковские продукты по-прежнему оформляются в коммерческих банках и предоставляются в обычных безналичных рублях. Счет цифрового рубля могут открыть граждане и компании через мобильное приложение банка, который подключен к платформе цифрового рубля Банка России.