Россиянка едва не потеряла палец после сеанса маникюра
Жительница Ставрополя больше полугода восстанавливает палец после маникюра. Как сообщает Telegram-канал Baza, месяц она не могла шевелить рукой и нормально спать.
Через семь месяцев после процедуры палец девушки начал нарывать, а затем из-под ногтя пошли гной и кровь. Мастер предположила, что клиентка «просто где-то ударилась», и дала несколько стандартных советов по обработке. Больше она состоянием потерпевшей не интересовалась.
Тем временем палец почернел, и жительница Ставрополя не могла спать из-за пульсирующей боли. Ночью ей пришлось срочно ехать к хирургу, который решил удалить ноготь. Целый месяц девушка находилась на больничном, принимала антибиотики и ходила на перевязки.
Позже подолог выяснил, что удалять ноготь было необязательно, и хирург лишь осложнил восстановление. Сейчас ноготь всё ещё не вырос: он врезается в кожу и деформируется. Пациентке установили скобу и наложили гелевую пластину.
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