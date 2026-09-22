Россиянка едва не потеряла палец после сеанса маникюра

22 сентября 2026, 19:39

Жительница Ставрополя больше полугода восстанавливает палец после маникюра

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Жительница Ставрополя больше полугода восстанавливает палец после маникюра. Как сообщает Telegram-канал Baza, месяц она не могла шевелить рукой и нормально спать.