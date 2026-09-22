Достижения.рф

В Удмуртии на трассе М-12 бензовоз загорелся после столкновения с легковушкой

Фото: Istock/ELizabethHoffmann

В Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся бензовоз. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По предварительной информации, на трассе М-12 «Восток» грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной и взорвался. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Из-за инцидента движение на этом участке дороги оказалось серьёзно затруднено.

В МЧС Удмуртии уточнили, что к ликвидации последствий аварии привлекли силы противопожарной службы. На месте происшествия работают сотрудники республиканской Госавтоинспекции. В дорожно-транспортном происшествии два человека получили значительные травмы.

До этого сообщалось об инциденте в Алтайском крае. Там полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0