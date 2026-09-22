В Удмуртии на трассе М-12 бензовоз загорелся после столкновения с легковушкой
В Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся бензовоз. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, на трассе М-12 «Восток» грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной и взорвался. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Из-за инцидента движение на этом участке дороги оказалось серьёзно затруднено.
В МЧС Удмуртии уточнили, что к ликвидации последствий аварии привлекли силы противопожарной службы. На месте происшествия работают сотрудники республиканской Госавтоинспекции. В дорожно-транспортном происшествии два человека получили значительные травмы.
До этого сообщалось об инциденте в Алтайском крае. Там полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав.
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