Деды Морозы и Снегурочки начали использовать ИИ для поздравления детей
Интеграция современных технологий и персонализация программ стали основными нововведениями в работе Дедов Морозов и Снегурочек в этом новогоднем сезоне. Об этом Москве 24 рассказала креативный продюсер и руководитель ивент-агентства Анастасия Марьинская.
По словам эксперта, с помощью искусственного интеллекта фотографии и видеозаписи детей превращают в анимационные открытки, которые показывают во время праздничного визита. Кроме того, для каждого поздравления заранее готовят индивидуальный сценарий.
При этом основа праздничных программ остается прежней: артисты проводят игры и конкурсы, предлагают детям читать стихи и вручают подарки. Главные изменения касаются цифрового сопровождения и адаптации сценариев под конкретного ребенка.
В этом году организаторы предлагают три варианта VIP-поздравлений продолжительностью 45 минут. Цена зависит от даты заказа, оформления костюмов и содержания программы.
Базовый тариф «Стандарт» предусматривает знакомство с детьми и родителями, игры с новогодним реквизитом, выступления ребят у елки, вручение подарков и общее фото. С 1 по 20 декабря услуга стоит 19 тысяч рублей, с 21 по 30 декабря – 25 тысяч, а 31 декабря – 35 тысяч рублей.
В программу VIP входят дополнительные конкурсы, а артисты выступают в более детализированных костюмах, созданных по индивидуальному заказу.
Стоимость такого поздравления составляет 30 тысяч рублей с 1 по 20 декабря, 38 тысяч – с 21 по 30 декабря и 50 тысяч рублей в последний день года.
Самый дорогой вариант – «Супер VIP» – предполагает индивидуально разработанный сценарий с участием профессиональных актеров театра и кино.
Программу заранее согласовывают с заказчиком и подстраивают под особенности мероприятия. За такое поздравление придется заплатить 38 тысяч рублей в период с 1 по 20 декабря, 48 тысяч – с 21 по 30 декабря и 65 тысяч рублей 31 декабря.
Отдельное значение организаторы придают внешнему виду артистов и их умению вживаться в роль. В частности, борода Деда Мороза должна быть объемной и качественной. Ее фиксируют специальным профессиональным клеем по технологии, которую используют гримеры в кино. Не менее важны голос и точное воспроизведение привычного тембра сказочного персонажа.
Для создания эффекта настоящего волшебства организаторы заранее собирают информацию о ребенке у родителей: узнают о его поведении, увлечениях и мечтах.
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