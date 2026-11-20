20 ноября 2026, 15:42

Фото: iStock/uzmichstudio

Интеграция современных технологий и персонализация программ стали основными нововведениями в работе Дедов Морозов и Снегурочек в этом новогоднем сезоне. Об этом Москве 24 рассказала креативный продюсер и руководитель ивент-агентства Анастасия Марьинская.