Вице-премьер Мантуров посетил Областной технологический лицей имени В.И. Долгих

27 сентября, в День обретения Креста Господня в Серпухове освятили самый большой поклонный крест в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Организатором мероприятия стал фонд «Русский крест», который занимается сохранением ценностей православной культуры.

Крест из камня весом более 12 тонн установили еще в августе на искусственном холме в близи д. Васильевское городского округа Серпухов, у развилки Старосимферопольского шоссе. Монтаж впечатляющего сооружения, которое состоит из трех частей, проходил с применением подъемного крана. Работы велись с предельной тщательностью и уважением к традициям, поскольку крест — это не просто памятник, это символ веры и надежды.





«В добром и важном деле приняли участие очень многие – одни физическим трудом, другие – молитвой. Спасибо фонду «Русский крест». Его команда еще задолго до этого события помогала святыням, объединив тысячи неравнодушных людей. Вместе с Президентом международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым , Всероссийской организацией «Здоровое Отечество» идея этого величественного памятника смогла воплотиться в жизнь», — отметил Глава округа Сергей Никитенко.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов









Ритуал освящения провёл архиепископ Подольский и Люберецкий — Высокопреосвященнейший Владыка Аксий. Он отметил, что это — традиция русского народа, которая напоминает о Боге путешествующим.

На лицевой и тыльной сторонах креста можно увидеть барельеф распятого Христа, напоминающий нам о важности духовных ценностей в жизни. Кроме этого, присутствуют старославянские надписи и выгравированы образы двух небесных покровителей города – Афанасия старшего и Афанасия младшего.





«В наше непростое время, когда внешние и внутренние вызовы проверяют нас на прочность, как никогда важно помнить о духовных корнях и нравственных ориентирах», — заявила почетный гость мероприятия, замперед Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Символично, что в церемонии открытия принял участие народный артист РФ Михаил Пореченков, фильм «Русский крест» с участием которого и дал название фонду.





Фонд «Русский крест» и движение «Здоровое Отечество» выразило благодарность всем, чьи пожертвования, труд, молитвы и участие помогло воздвигнуть крест.