Вице-премьер Мантуров посетил Областной технологический лицей имени В.И. Долгих

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Областном технологическом лицее им. В.И. Долгих побывал первый вице-премьер Денис Мантуров. Как сообщили в правительстве Московской области, в мероприятии участвовали зампред правительства региона Екатерина Зиновьева и вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.
Денис Мантуров выступил с напутствием к воспитанникам учебного заведения. Лицей сфокусирован на передовых технологиях и инженерных дисциплинах.
Кроме того, вице-премьер прочитал присутствующим лекцию о лидерах в технологиях XXI века, а также изучил инфраструктуру учебного заведения.
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«Сейчас завершается работа по национальным проектам технологического лидерства. Они должны укрепить технологический фундамент, на котором далее уже вам предстоит строить Россию будущего. Уверен, вы справитесь. Главное – никогда не потерять присущую юности жажду познания», — сказал Мантуров.
Кроме того, вице-премьер прочитал присутствующим лекцию о лидерах в технологиях XXI века, а также изучил инфраструктуру учебного заведения.
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Никита Кротов