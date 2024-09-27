За месяц в парках Подмосковья зарегистрировали более 360 домашних животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В подмосковных парках за месяц проведения акции удалось зарегистрировать свыше 360 питомцев, чипировать и вакцинировать – более 280. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
С конца августа в парках региона работают ветеринарные мобильные офисы, где хозяева домашних животных могут прямо во время прогулки зарегистрировать, чипировать или вакцинировать животное против бешенства. При себе что необходимо иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт.
Акция уже прошла в 24 парках Подмосковья. Её организовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также Министерство благоустройства Московской области.
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«367 домашних животных зарегистрированы с внесением данных в единую региональную систему. 285 питомцев вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан». Ещё более 280 любимцев в случае потери вернутся домой гораздо быстрее, так как в холку им ввели микрочип с уникальным кодом, считав который, можно определить данные о животном и его хозяине», – уточнили в пресс-службе.
Акция уже прошла в 24 парках Подмосковья. Её организовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также Министерство благоустройства Московской области.
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Лора Луганская