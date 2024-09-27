Подмосковные семиклассники написали диагностическую работу по математике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Около 700 семиклассников из 32 подмосковных школ написали региональную диагностическую работу по математике. Все эти школы участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«Школьникам предстояло выполнить семь заданий. Пять относились к базовому уровню сложности, два – к повышенному. На все задания было отведено 45 минут с перерывами. Проверяли умения делить с остатком, решать уравнения и неравенства, вычислять проценты, находить периметр и площадь фигур, переходить от одной формы записи чисел к другой», – уточнили в министерстве.РДР проводили на компьютерах с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Все работы проверяют независимые эксперты в режиме онлайн. Работа считается выполненной, если ученик набрал пять и более баллов из 19 максимально возможных.
Результаты диагностики станут известны не позднее 2 октября. В марте будущего года ученикам предстоит написать вторую РДР по математике.
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Лора Луганская