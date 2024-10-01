Департамент здравоохранения Москвы рассказал о новой мошеннической схеме

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Департамент здравоохранения Москвы предупредил граждан о новой схеме, которую начали использовать мошенники. Злоумышленники звонят людям и предлагают помощь в установке приложения «ЕМИАС.Инфо».
Как сообщают представители департамента в своём телеграм-канале, мошенники представляются потенциальным жертвам сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Они предлагают помощь с установкой либо обновлением приложения «ЕМИАС.Инфо», для чего требуется скачать присланный файл и назвать код из СМС для подтверждения данных.
В департаменте подчеркнули, что медицинские работники не помогают с установкой приложения по телефону и, тем более, не спрашивают коды или личные данные. Помочь с установкой «ЕМИАС.Инфо» могут администраторы поликлиник или работники офисов «Мои документы».
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