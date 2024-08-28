Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах

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Мошенники начали использовать легенду об установке или замене бытовых счетчиков, чтобы взламывать аккаунты на Госуслугах. О новой схеме аферистов рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
По данным куратора, аферисты действуют от имени Россетей, они сообщают пользователям о необходимости замены приборов учета электроэнергии.
Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать звонки с номера 900 в мессенджерах. Жертвам предлагают переустановить приложение банка, после чего клиент теряет сбережения.
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«Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», – сообщила Храпунова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать звонки с номера 900 в мессенджерах. Жертвам предлагают переустановить приложение банка, после чего клиент теряет сбережения.
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Лия Мурадьян