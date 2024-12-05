«Депортация или СВО»: москвичи определили судьбу мигрантов

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Издание Царьград поинтересовалось у москвичей, стоит ли мигрантов, которые уже получили наши паспорта отправлять на спецоперацию или же их лучше депортировать.
Большинство опрошенных жителей столицы считают, что мигрантов стоит отправлять на спецоперацию.
Он считает, что мигранты приезжают в Россию и пользуются благами, но толку от них нет.
Другие москвичи считают, что мигрантов стоит отправлять не на СВО, а домой.
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«У нас в армии все должны служить. Вот мимо прошли, кстати. Вот он отслужил в армии, как думаете? Я думаю, что нет. А что касается СВО, у меня брат там воюет. Мы гуманитарку возим постоянно. А эти ребята, которые вон ходят, им, я думаю, вообще по барабану», — рассказал москвич.
Он считает, что мигранты приезжают в Россию и пользуются благами, но толку от них нет.
Другие москвичи считают, что мигрантов стоит отправлять не на СВО, а домой.
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Элина Позднякова